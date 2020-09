El Hulk iraní se entrena doblando sartenes

El Hulk iraní, que tiene casi medio millón de seguidores en Instagram, pesa más de 175 kilos y mide 1,8 metros, compartió dos videos para mostrar cómo sus entrenamientos.

En uno se grabó doblando una sartén usando solamente la fuerza de sus brazos. “Básicamente, no soy muy bueno presumiendo en el ciberespacio, pero estoy listo para cualquier desafío de poder, cuento los momentos para aplastar a mi rival en la jaula”, escribió.

Basically, I am not very good at showing off in cyberspace, but I am ready for any power challenge, I count the moments to crush my opponent in the cage. خم کردن ماهیتابه اصولا زیاد اهل قدرتنمایی در فضای مجازی نیستم ولی برای هر چالش قدرتی آمادگی دارم من برای نشون دادن قدرتت حرفات رو در رو میزنم نه در شبکه اجتماعی

Días atrás se filmó levantando mancuernas de 15 kilos durante 30 minutos, aunque no mostró el video completo. En esa publicación, lanzó un mensaje contundente: “Circunferencia de mi brazo 77 cm, récord de la circunferencia del brazo más grande en Irán sin esteroides. Sin esteroides sin synthol. Hulk de la vida real”, palabras dirigidas claramente a otros personajes populares de las redes.

Hace dos semanas, Sajad Gharibi escribió un extenso comunicado para explicar por qué razón estuvo ausente en sus redes sociales durante varios meses.

“Nunca debes rendirte; yo esta vez volví para vengarme de todos los que me invitaron a pelear, desde el Hulk brasileño hasta el polaco que se arrepintió del desafío y se negó a luchar. Prometí no estar activo en ninguna de las redes sociales hasta la pelea, pero esta vez comenzaré oficialmente mi primera pelea con una organización en Alemania para fin de año. Deseando lo mejor al pueblo de Irán y a todos mis fans", publicó.

You may fall for the problems of life many times, but you should never give up;I this time I came back to take revenge on all those who invited me to fight, from the Brazilian hulk to polish,who left after the challenge and refused to fight. I had promised not to be active on any of the social media untill the fight,but this time I will officially start my first fight with an organization in germany by the end of the year.Wishing the best to the people of Iran and all my fans. با توکل به خدا و با تمام قدرت قوی تر از قبل تمریناتم رو از سر گرفتم و هیچوقت متوقف نخواهم شد ، اینبار برای انتقام برگشتم از همه کسانی که من رو به مبارزه تهدید کردند از هالک برزیل تا لهستان ولی بعد از پذیرفتن چالش ، ترسوهای بزدل جا زدند و حاضر به رویارویی با من نشدند قبلاً قول داده بودم تا زمان فایت تو هیچ شبکه اجتماعی فعال نباشم اما ایندفعه کاملا قطعی اولین مبارزه ی خودم رو اواخر سال میلادی در آلمان انجام خواهم داد .با آرزوی سلامتی برای مردم ایران و تمام طرفدارانم در سراسر جهان