El hermano de Messi y un duro posteo contra el Real Madrid

Muchas voces se hicieron eco del polémico triunfo del Real Madrid ya que generó malestar en los hinchas del equipo de Sevilla y los fanas del Barcelona también se hicieron oír en las redes.

De esto también se quejó Matías Messi, hermano del astro rosarino del Barsa, en su cuenta de Instagram: "Así, así, así gana el Madrid. Jajajajajaj! VERGONZOSO!!!".

View this post on Instagram A post shared by Matias Messi @_MatiasMessi (@matu_messi10) on Sep 26, 2020 at 11:04pm PDT

Rápidamente la publicación de Matías Messi sumó una gran cantidad de "Me gusta" y se hizo viral en las redes sociales. Si bien mucha gente apoyó su comentario, no faltaron los hinchas del Real Madrid que salieron a cruzarlo por su publicación. Quien bancó su descargo fue Jorge Messi, papá de Leo, quien no dudó en darle su like al posteo.

La incidencia del VAR favoreció al Real Madrid

Luego del transitorio 2 a 2 del Real Madrid sobre el Betis, empezó a cobrar protagonismo el sistema VAR: primero, a los 22 minutos, el árbitro Ricardo De Burgos Bengoechea fue llamado por una jugada que derivó en la expulsión de Emerson -por derribar a Luka Jovic cuando se iba camino al gol- y luego, a los 35, le señaló una mano de Marc Bartra, por lo que cobró penal para el Madrid.

El capitán Sergio Ramos se hizo cargo de la pena máxima, ejecutó fríamente, picando la pelota al medio del arco, y le dio el triunfo a la "Casa Blanca".