El escándalo entre Neymar y Maluma sumó un nuevo capítulo

Natalia Barulich, de 28 años, publicó una foto en su historia de Instagram (donde ostenta con casi tres millones y medio de seguidores) lo que echaría por tierra y confirma la relación con el delantero del PSG. “Nunca te tomes la vida demasiado en serio”, fue el texto que acompañó la imagen.

Neymar-Maluma2.jpg

Es la primera vez que Natalia Barulich se muestra con Neymar, ambos se encuentran en París, Francia. En la foto se los ve sentados en un sillón muy juntos y sonrientes frente a la cámara.

Los rumores de romance fueron en aumento desde que el propio futbolista compartió un video celebrando con sus compañeros del PSG y cantando una canción Hawaii de Maluma, el ex novio de la modelo, que habría sido dedicada como un enojo hacia ella.

Neymar-Maluma1.jpg

“Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea”, reza el hit, que tomó aún más trascendencia luego de que Neymar celebrara junto a sus compañeros, con dicha canción de fondo, la clasificación a la final de la Champions League luego del triunfo ante el Red Bull Leipzig.

Esto provocó que el cantante colombiano cerrara su cuenta de Instagram por un día, molesto por las decenas de comentarios que le llegaban. Al retomar la actividad en la red social, hizo una aclaración y negó que tuviera un problema con su ex Natalia Barulich ni con Neymar, con quien guardaba una amistad, además de asegurar que esa canción titulada Hawaii no fue dedicada para su ex pareja.