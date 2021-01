Diego Jr. le hizo una fuerte advertencia a Morla

En la misma línea, agregó respecto al lugar en el que se encontraba el astro futbolístico: "Cuando falleció, yo estaba internado por Covid-19, así que no conocía bien la casa, no conocía bien cómo estaba la situación en Tigre. Tengo algunas dudas pero me las va a aclarar seguramente la causa".

"Yo tengo mi abogado, como mis hermanas. A mí me informa todos los días, hablo con el doctor (Luis Enrique) Rey siempre, estoy muy feliz de contar con un profesional como él", continuó el joven.

maradona-morla1.jpg

Sin embargo, apuntó contra Matías Morla: "En esta semana, va a rendir cuentas. Yo no quiero generar discusiones y quilombos en este momento porque no sirven. Entonces, esperaré la rendición de cuentas".

En cuanto a los homenajes que se realizaron tras la muerte de Maradona, Diego Jr señaló: "A mí me da mucho orgullo tener tanta manifestación de amor y de cariño, no sólo de Napoli o de Argentina, de todo el mundo. Saber que la gente le tenga tanto cariño a mi viejo es maravilloso".

"Él estaba muy contento en Gimnasia, ahí lo trataron bien y lo amaron mucho. Yo estaré agradecido a su hinchada por toda la vida, por cómo trataron a mi viejo, por cómo me trataron a mí cuando fui a la cancha, cuando fui a ver los entrenamientos, vi cómo la gente del club lo cuidaba", concluyó.