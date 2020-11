En noviembre de 2014, el juez del Tribunal en lo Criminal 4 de Morón Carlos Torti lo condenó a 5 años y seis meses de prisión, sin tener en cuenta en aquel entonces la perspectiva de género.

Romina-Meneghini-baleada.jpg

Piccinin declaró que se trató de un disparo accidental en la casa situada en Virrey Liniers al 400, de Villa Sarmiento, en Morón, donde vivía el matrimonio, mientras que la víctima sostuvo que fue intencional a raíz de la separación de la pareja.

"Lo tenía planeado. Me citó, me encerró en el garaje, fue a buscar el arma, la cargó, volvió y me disparó", dijo Meneghini sobre lo ocurrido.

La mujer sufrió fractura de fémur y una herida de 17 centímetros, estuvo tres días en coma y pasó por más de 60 intervenciones quirúrgicas.

"Concretada la detención, el condenado deberá ser inmediatamente alojado en el sistema penitenciario provincial, en calidad de comunicado y a disposición exclusiva de este Tribunal. Asimismo, deberá practicarse el cómputo de pena", dispuso el TOC 4 luego del arresto.