Del Potro: "Diego va a estar siempre entre nosotros"

"Cada noche, sin que nadie se dé cuenta, lo veía a Diego solo 10 minutos", el recuerdo de @delpotrojuan con Maradona en la final de #CopaDavis 2016.



En una nota con ESPN, el tandilense declaró: "Todavía me cuesta caer. Recién entendí que se estaba yendo cuando vi el entierro; fue lo más duro. No me daban los tiempos para llegar al velorio porque estoy de viaje. Ahora son todos recuerdos lindos y siento que no se fue. Diego va a estar siempre entre nosotros".