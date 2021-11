Daniel Osvaldo, emocionado, recordó a Diego Maradona

maradona-osvaldo-1.jpg Daniel Osvaldo y Diego Maradona, cuando el Diez dirigía a la Selección

En medio de miradas cómplices con Giannina, que estaba presente en el estudio, el ex delantero de Boca y Huracán, que llegó a jugar en la selección de Italia, recordó que gracias a su hija Diego Maradona llegó a escuchar uno de los dos temas musicales que le dedicó en su faceta artística, además de recordar con mucha emoción el día en que conoció al ex capitán de la Selección.

“Hacía poco había debutado en Huracán, tenía 17 años. Tenía dos representantes que trabajaban juntos: uno es Darío Decoud, y el otro era el Vasquito Olarticoechea. Él sabía que yo era fanático de Diego y un día me dijo: 'Agarrate una camiseta de Huracán, la que usaste el sábado, y una de Boca, que te voy a llevar a ver a un amigo'. Yo no me imaginaba adonde íbamos, le preguntaba y él no me quería decir”, contó el ex delantero.

"Llegamos a Devoto, a la casa de los padres de Diego. Lo cuento y me dan ganas de llorar. Abrió la puerta él y me puse a llorar. No lo podía creer. Y me dijo: '¿Qué hacés, Danielito? Jugaste bien el sábado, te vi, pero el técnico te tendría que haber puesto más tiempo, jugaste 15 minutos nomás'. Sabía que había jugado, yo no lo podía creer”, expresó conmovido.

"Le regalé mi camiseta y se la puso. Me la hizo firmar y le tuve que pedir un vaso de agua porque me temblaba la mano. Y le digo: '¿Cómo yo te voy a firmar una camiseta a vos? Vos me la tendrías que firmar a mí'. Bueno, me firmó la de Boca...”, destacó.

"Me dijo: 'Bueno, ahora te doy mi número de teléfono, ya sabés dónde vivo... Y si no me venís a visitar, sos un botón'", recordó.