Dani Alves hizo una cruda reflexión de Messi en el PSG y tiró una bomba

BOMBAZO de Dani Alves: Messi NO disfruta en el PSG. Ojalá vuelva al Barcelona | Diarios de Bicicleta

Alves volvió al club donde fue multicampeón entre 2008 y 2016 y reveló que le llamó al presidente blaugrana Joan Laporta y le dijo: "Creo que me necesitan. Si me necesitan, yo vuelvo".

Dani Alves recordó el momento decidió abandonar el conjunto catalán para irse a la Juventus de Italia, que fue en el 2016. "Leo me decía que dónde iba a estar mejor que en el Barça. Y yo lo comprobé, no hay mejor lugar que aquí", le dijo a ESPN.

messi1.jpg

Comparó el Barcelona del 2016 con el actual

"En aquel entonces eran jugadores hechos, ahora están en proceso. Ahora se le puede ganar al Real Madrid y a cualquiera. Pero hay que juntar varias cosas. No perder el estilo, que es lo que te hace diferente al resto", dijo.

Messi-Dani-Alves-1.jpg

Elogió al juvenil del Barcelona, Pedri. "Es de pensar, inteligente. Consigue ver y ejecutar cosas que otros no ven o no pueden hacer. Me recuerda al míster (por el DT Xavi Hernández).

Por último habló de Xavi Hernández: "Antes lo veía como lo veo ahora. Alguien que sabe mucho de fútbol, que ya nos transmitía eso cuando jugaba. El valor de jugar al fútbol, el ADN, el querer el balón y no fallar pases".