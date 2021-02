Cómo reflejaron la muerte del Morro García los diarios de Uruguay

"Triste y trágica", así catalogó el fallecimiento del delantero el diario El País de Uruguay, uno de los más importantes en ese país. En el diario uruguayo también señalan que el jugador mantenía una complicada relación con los dirigentes del club: "No eran días sencillos para el Morro, que había sido atacado duramente por el presidente del Tomba, José Eduardo Mansur. El titular del equipo mendocino había anunciado que no contaría más en el futbolista uruguayo porque no se trataba de un buen ejemplo de líder".