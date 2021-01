Cavani mostró su enojo y se defendió después de ser suspendido

"Hola a todos, no me quiero extender mucho en este momento incómodo para mí. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto", escribió el oriental en su cuenta de Twitter.

Este es el posteo por que el fue sancionado:

Y añadió: "Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención. ¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples!".

"Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero", concluyó el atacante.

Además de la suspensión, Cavani deberá pagar una multa de 100.000 libras y asistir a clases sobre racismo, según comunicó la FA.

La Federación consideró racista la respuesta que Cavani publicó en su cuenta en la red social Instagram al comentario de un amigo, por lo que se perderá los partidos frente a Aston Villa (por la Premier), Manchester City (por Copa de la Liga) y Watford (por la FA Cup).

El comunicado de la FA indicó que el comentario del futbolista del Manchester United fue "insultante, abusivo, impropio y llevó el juego a un desprestigio contrario a la regla E3.1. de la FA".