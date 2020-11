Burlando dejó una frase fuerte sobre el caso Villa

"Un mensaje no significa que la causa se detenga, no hay relación entre Daniela y Villa. Hubo un acercamiento en las redes, es verdad, pero esto no cambia nada. Ella está sanando de una manera diferente a lo que nosotros conocemos vulgarmente como odio o resentimiento", señaló Burlando en declaraciones al diario Olé.

Y agregó: "Estamos hablando de dos personas donde la problemática se está desintegrando. La Justicia tomó acciones muy duras con Villa, no tuvo piedad en ese sentido".

Además, el letrado explicó: "Daniela tiene a su mamá y su papá con Covid en este momento, viendo si salen de la situación gracias a Dios. Su hija también está con Covid, tiene preocupaciones importantes en su vida más allá de esto terrible que le pasó".

"Yo voy a seguir acompañando a Daniela en la Justicia, ya no puedo presentar más pruebas, hemos trabajado mucho con esta causa", añadió.

En ese sentido, Burlando expresó: "Cuando comenzó toda esta tragedia para su vida, ella estaba sola, desamparada en Argentina, y tuvo la suerte que le tocara una Justicia de la Provincia de Buenos Aires que verdaderamente se ocupa de estos temas".

Por último, el abogado defendió a la dirigencia de Boca tras las críticas por la reaparición del delantero en el primer equipo.

"La primera en ser consultada para que Villa vuelva a jugar en Boca fue Daniela. Cuando todo esto arranca, el primer llamado que recibió fue de la dirigencia de Boca y, lejos de hacerle mal, le hizo muy bien porque era situación donde prácticamente a ella se la negaba", concluyó.