Autorizaron investigar dos teléfonos de Maradona

Por otra parte, se sumó a la causa que investiga la muerte de Maradona el testimonio de Griselda Morel, la psicopedagoga de Dieguito Fernando, quien dijo que Verónica Ojeda le comentó que, en su momento, vio droga en la casa en la que vivía el astro en Brandsen.

Además señaló que en esa vivienda lo visitaba Charly, el marido de la prima de Rocío Oliva, quien le llevaba cosas, remeras de fútbol, auriculares y otros objetos aunque las querellas creen que, en realidad, le llevaba drogas.

En tanto, otro que se presentó este miércoles en los Tribunales de San Isidro para aportar su versión en la causa por la muerte de Maradona es Carlos Cotaro, quien fue el acompañante terapéutico de Maradona hasta el 13 de noviembre.

Según declaró hoy Cotaro, no lo vio a Maradona con necesidades de consumir y ese día (13 de noviembre) fue la psiquiatra Agustina Cosachov la que le dijo que iban a hacer un impase y que no lo necesitaban más.

"Conté la verdad de lo que pasó desde el sábado 7 hasta el viernes 13, que fue lo que estuvimos nosotros", explicó Cotar luego de la declaración y agregó: "La verdad de lo que yo viví.

No estuve con el ídolo de mi vida, sino con una persona que tenía una problemática. Estuve junto a las hijas y al equipo dentro de la clínica, tratando de hacer lo mejor posible para que él estuviera bien".

Cotaro dijo también sobre Maradona: "Lo vi como una persona que recién sale de una operación, en un post operatorio. No lo vi con ansiedad o con ganas de consumir".

"En Nordelta estuve un solo día, cuando llegamos de la Clínica Olivos. Me vio cuando entré en Tigre, se sentó en un sillón, se sorprendió de verme. Ahí me di cuenta de que no le habían avisado que seguía el tratamiento ambulatorio", expresó.

Al ser consultado acerca de por qué no siguió yendo a ver a Maradona, contó: "Después del 13 me dijeron que me retirara, que se iban a volver a comunicar con nosotros. Quien me lo comunicó fue Agustina (Cosachov)".

"A partir de ahí mandé varios audios que seguramente se harán públicos, preguntándole si iban a cambiar la modalidad del tratamiento, que cualquier cosa me avisaran y contaran conmigo", dijo.

Otro de los testimonios recogidos hoy por la Justicia fue el de Milagros "Monona" Rodríguez, la cocinera, quien manifestó que Charly fumaba y que en la casa en la que vivía en La Plata tomaba alcohol.

Rodríguez, quien amplió su declaración, indicó que "los remedios se lo daban la enfermera, el enfermero o, en caso de no querer, se lo daban los médicos", a la vez que indicó: "Tenía la medicación en un tupper lejos del alcance de Diego, escondida de él, pero en todo el tiempo que trabajé con Maradona, nunca vi que tuviera intención de robarse la medicación".