Antonela Roccuzzo y Messi, en su íntimo "momento del día"

"Nuestro momento del día", escribió la mujer de Messi en una foto donde se ve una botella de vino, dos copas y para comer había jamón crudo y distintas variedades de quesos.

Hace unos días Antonela Roccuzzo posteó un video para publicitar la cuarta temporada de This is us en Amazon y en la cual ella actuó en el mismo y hubo muchas especulaciones al respecto.

Anteriormente las redes sociales hicieron tendencia el nombre de la rosarina ya que hubo una teoría acerca de una supuesta ruptura del matrimonio entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, pero finalmente se confirmó que se trató de una fake news.