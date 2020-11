"Hoy se estrena la cuarta temporada de This is us en @primevideoes. Una de mis series preferidas que no paro de recomendar. No veo la hora de seguir viendo las historias de esta familia. Contame cual es tu historia preferida!", escribió Anto junto al video.

Pero más allá del anuncio sobre la serie, en las imágenes Antonela mostró su lado actoral en el cual se utiliza la voz en off de uno de los personajes de la historia para que a la rosarina se vea pensante y reflexiva.

La familia Messi pasó por momentos de mucha incertidumbre respecto al futuro del capitán de la Selección argentina que estuvo a punto de abandonar Barcelona y seguir su carrera fuera de España, país donde viven hace muchos años con sus tres hijos. Si bien el "10" no pudo abandonar la institución culé, el próximo año podría hacerlo de manera unilateral ya que el contrato así lo expresa.

La publicación tomó más relevancia luego que en los últimos días la fake news de una posible separación entre Messi y Antonela copara las redes.

"Todos los que me conocen sabrán que soy un fanático del control. Me ha costado 37 años para aceptar el hecho de que no tiene ningún sentido intentar controlar el futuro. Porque nadie sabe donde estaremos, ni siquiera dentro de un año. Pero, lo que podemos controlar es a las personas que elegimos. Elegir a los nuestros es lo más parecido que tenemos a controlar nuestro destino", se escucha mientras Antonela, entre varias acciones, acomoda el chupete de Ciro sobre un dibujo hecho por Thiago o Mateo y luego se detiene a mirar su anillo de boda.

El video que publicó Antonela Roccuzzo: