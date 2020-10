Álvaro González recibió amenazas tras pelearse con Neymar

El clásico entre el Paris Saint Germain y el Olympique de Marsella (fue hace tres semanas) fue muy polémico y el uruguayo contó lo que vivió en una entrevista que le hicieron en Instagram.

“Cuando aterrizamos en Marsella me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp a mi teléfono, recibí más de dos millones de mensajes con todo tipo de amenazas, incluso en otros idiomas. Me enviaron fotos de nuestros coches, decían que iban a venir a mi casa a matarme, fotos con mis padres en su tienda diciendo que iban a ir a buscarlos para matarlos”, dijo.

“He tenido miedo porque nunca me había pasado esto. Esa noche no dormí porque la ola Neymar es muy grande y creo que él no sabe la repercusión que tiene. Enfrentarme a él me iba a dar publicidad pero iba a salir perdiendo. Quiero entender que entendió mal unas palabras en un momento complicado del partido".