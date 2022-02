Albertario y Alario revelaron cómo nació el amor entre ambos

alario-albertario.jpg Lucas Alario y Agustina Albertario coquetearon ante todos en las redes sociales, antes de blanquear su romance.

Los dos laureados deportistas argentinos brindaron una entrevista juntos en ESPN y revelaron cómo sucedió todo, cómo comenzaron su relación amorosa.

El que dio el primer paso fue Lucas Alario. Esto fue confirmado por Agustina Albertario, quien precisó: “Yo soy de Boca, pero no entiendo nada y no me interesa el fútbol. Él me mandaba mensajes y yo nunca le contesté, pero me llamaba la atención que me escribía bien, súper caballero, no era el típico chamuyero. Me contactó por Instagram y una vez que le contesté hablamos un montón, pero nunca me pidió el celular hasta que un día le dije: ‘che, por ahí me cuelgo y no te contesto, te paso mi celular’. Ahí empezamos a hablar”.

alario-albertario1.jpg Agustina Albertario y Lucas Alario están muy enamorados.

Luego agregó: “Cuando me mandó un mensaje sabía quién era porque entré al perfil y dije: ‘Ah, bueno, juega al fútbol’. Sabía, hay un par de jugadores que son conocidos y a veces escucho que hablan. Cuando vi que me mandó mensaje dije ‘mmm’. Mal yo. Prejuicio. Yo dije que nunca iba a salir con un jugador de fútbol, pero él es lo más”.

La distancia, hoy por hoy, es un problema para estos dos deportistas de alto rendimiento. Sus agendas hacen que no se puedan ver seguido.

“A Luqui no lo veo, pero ahora voy a viajar a Italia. En marzo después de la gira por Estados Unidos viajo a Italia por unas cuestiones del pasaporte, a firmar unas cosas. Ahí nos veremos, poquito, pero ya se sabe. Estaba charlado todo: podía pasar esto. Somos dos deportistas de alto rendimiento. Ya va a haber tiempo”, sostuvo la figura de Las Leonas.