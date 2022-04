Agustina Albertario denunció que fue acosada nuevamente e hizo un dramático descargo

https://twitter.com/agusalbertario/status/1511915288224280577 Por favor!

Te tienen que matar para que la justicia actúe? pic.twitter.com/HKclnXvP0z — A.A (@agusalbertario) April 7, 2022

Albertario, de 29 años, está en pareja con el futbolista Lucas Alario desde enero del año pasado.

En enero de 2020, cuando Las Leonas viajaron a Mar del Plata para realizar una pretemporada, el hombre denunciado fue al hotel y le dejó una nota con la frase: "Hola, cachorra. Beso grande. ¡Cuidate! Love U".

albertario-alario.jpg

"No sólo intentó entrar al hotel donde yo estaba, sino que me dejaba notas y me llamaba amenazándome. Ahora él está libre de nuevo. ¡Y la que se tiene que cuidar soy yo! ¿Qué tiene que pasar para que dejen encerrado a un enfermo mental?", dijo Albertario.

Albertario dijo que este hombre tiene "más de ocho denuncias de distintas mujeres". Añadió: "No entiendo este país. Tengo mucha bronca y mucho miedo", dijo la hockista de Lomas Athletic.

El relato de la hermana de Albertario

Este viernes, Damiana Albertario, hermana de Agustina, dio detalles de lo que vive Agustina en el programa Nosotros a la Mañana, de Canal 13. "Lo que vivió mi hermana, lo vivió mucho tiempo y a puertas cerradas porque teníamos gente del seleccionado que se venía ocupando muy bien. Agus vivió mucho tiempo con mucho miedo hasta que gracias a Dios dieron con esta persona y lo pudieron encerrar. La gota que rebalsó el vaso es que este hombre se presentó en el hotel donde estaban concentradas y la llamó por teléfono haciéndose pasar por mi papá", contó.