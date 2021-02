En los mensajes de texto se puede observar las amenazas: "Le matamos el hijo al p... y va a ver lo que es perder a un hijo"; "vamos a matar al hijo de Manzur".

Ante esto, el futbolista fue alertado y tuvo que emitir un breve comunicado en sus redes sociales aclarando que no es familiar del presidente, quien quedó entre los hinchas bodegueros en el ojo de la tormenta tras la muerte del goleador uruguayo Santiago García.

"Buenas tardes a todos!!! Debido a algunas capturas y fotos que me llegaron me debe obligado a hacer este comunicado para sacar cualquier duda que tenga el hincha de Godoy Cruz, no tengo nada que ver con el presidente de hoy en día del club José Mansur, el mismo apellido lo dice, ya que, mi apellido es escrito con la letra 'z' y no con 's'", dice el texto publicado.

Y agrega: "Desde ya también quiero decir que estoy igual o mucho más dolido que cada uno de ustedes por la pérdida de un compañero y amigo como el 'Morro' desde el primer momento que me enteré de esta noticia, estuve acompañándolo a él y toda la familia. Muchas Gracias a todos!".

Santiago Morro García fue hallado sin vida el sábado por la mañana en su departamento de la calle Yrigoyen de Godoy Cruz. El goleador, que se quitó la vida con un disparo en la cabeza, estaba depresivo y con tratamiento psiquiátrico.

Sus restos ya fueron trasladados a Uruguay por sus familiares y en Montevideo recibió el último adiós de los hinchas de Nacional, equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

Aclaró que no es jugador de San Martín de San Juan

De paso, Agustín Manzur aprovechó para desmentir el rumor sobre una posible salida a San Martín de San Juan y aclaró que sigue siendo jugador del equipo que dirige Sebastián Méndez.

"Aprovecho el momento también y quiero aclarar que yo sigo siendo jugador de Godoy Cruz, no hay nada con San Martín de San Juan, a quién también le agradezco su interés", dijo en Instagram.