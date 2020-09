Agustín Canapino contó que su abuela murió de coronavirus

El arrecifeño, de 30 años, dio a conocer la triste noticia en su cuenta de Twitter y aseguró que "fue todo muy rápido" y se mostró muy triste culpa de "este virus de mierda te llevó". Su abuela Marta falleció el 22 de septiembre en el Hospital de Arrecifes, donde estaba internada desde hacía una semana.

"Fue todo demasiado rápido. Gracias por todo tu amor viejita, este virus de mierda te llevó, perdón por no haber podido haber hecho nada. Que impotencia. Cuando no sabía para dónde agarrar, me cuidaste como si fuera tu hijo. Te voy a extrañar mucho", escribió el piloto de Chevrolet junto a una foto con su abuelita.

Según el portal Aire Digital, la abuela de Canapino contó desde su cama de internación que no pudo determinar cómo ni cuándo se había contagiado el Covid-19. Fue el sexto deceso por esa enfermedad en la localidad de Arrecifes.