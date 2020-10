¡Polémica! Filtran tremendo video de Yanina Latorre hablando sobre Sofi Morandi: "Putísima, le gusta c..."

Ulises compartió a través de Twitter un hilo con distintos videos de Latorre que Jaitt cuestionó. En uno de ellos, se la escucha hablar con su estilo filoso de Sofi Morandi durante uno de los populares vivos que realiza con Lizardo Ponce.

Sofi Morandi y Bruno Coccia cerraron el ritmo libre en Cantando 2020 con "Tu veneno"

“Sofi Morandi así como la ves es diabólica, peligrosísima. ¡Tremenda! Hoy, con pijama de Mickey. Después me cargan a mí. La Morandi que ustedes vieron en el Bailando, bomba sexual, si la ven en el Bailando....vomitan”, se la escucha decir a Yanina.

Y cuando Lizardo comenta “y el levante que tiene Morandi”, Latorre acota: “¡Putísima! ¡Putísima! Morandi no deja títere con cabeza. Nunca vi una piba que garch... tanto. Yo no sé qué le pasa. ¡Tremenda! Putísima es Morandi, va al frente como loca. Hoy se quejaba 'hace 40 días que no garch...', ¡yo no garch... desde que nací Morandi!”.

Pero Lizardo aclaró: “Yo no digo que Morandi sea puta, digo que tiene mucho levante. Me preguntan mucho por ella”.

Pero Yanina continuó: “¡Le gusta coger! Cuando tenés levante es porque emanás. Estás pendiente. Es lo que digo en los mails a las chicas que no levantan. No es una cuestión de gustar; es una cuestión de actitud. Morandi tiene actitud de putísima. Entra a un lugar y dice 'quiero que me cojan'”.