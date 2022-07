Pepe Cibrían fue acusado de maltratador

"He visto a mis compañeros como se sacaban con pinzas las astillas que tenían en el cu... porque al tipo se le cantaba que, durante 10 horas de corrido, tenían que ensayar una parte de una coreografía sobre el piso del teatro El Globo", dijo Lara Sambert en una nota con El show del regreso haciendo referencia al hijo de Ana María Campoy.

También en el ciclo de América TV mostraron la conversación de una persona cercana a él que es contundente. "Grita todo el día. Maltrata a la empleada. Siempre está a los gritos. La empleada lo odia".

Esto se da en el contexto de una separación en puerta tras el reciente casamiento con Lodi. Cibrián se enteró de la infidelidad tras un video que se viralizó en las redes y que los programas de chimentos se hicieron eco.

En el video se lo ve a su pareja besando a otro hombre en el boliche y si bien el joven no quiso hacer declaraciones, las imágenes son contundentes. "Dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa", contó un panelista de Intrusos.

De todos modos, Cibrián tendría intenciones de poner un punto final a su relación con el joven. "A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel", explicó Vázquez.