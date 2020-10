Patricio Giménez amenazó con investigar a "quien se cog.. la mujer de Rial" y Jorge explotó: "Ojalá la vida nos cruce"

Luego en "Intrusos", afirmó que él eligió irse pese a la enfermedad de su mamá y los años de su abuela.

Lejos de quedarse callado, Patricio decidió hablar otra vez desde su cuenta de Instagram. Esta vez hizo hincapié en una serie de teléfonos que él tiene cuando trabajaba como publicista para la empresa Blackberry.

Patricio Giménez le respondió a Jorge Rial

"¿Molesto? Che Jorge, Rial, no seas boludo, el miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice un carajo, no puedo laburar ahora, ¿qué voy a hacer? Sí acepto un cargo político, puedo ser de un programa de chimentos, el conductor de un programa de chimentos para hablar mierda de la gente, pero otra cosa, no puedo hacer. ¿Qué voy a estudiar ingeniería ahora? Dale, no seas malo conmigo. Te mando un beso. Y acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para Blackberry, muchos teléfonos, tuyos, los tengo yo", dijo entre risas

Pero redobló la apuesta al hacer referencia a Romina Pereiro, esposa de Jorge: “Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog...”.

“Qué horror de trabajo, no? Es mejor ser vago te diría. Pero, bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar”, cerró su mensaje para Rial.

Esto motivó una fuerte respuesta hoy martes de Rial en "Intrusos".

"La cobardía no se supera. Es algo que te va a acompañar toda la vida. Entre sus inutilidades conserva la cobardía. Entre las respuestas que me dio ejerció violencia hacia mi mujer, Romina. Los inútiles hablan de la mujer. Ojalá tengas algo de lo que ella tiene. De cómo trabaja. Ojalá tu mamá se recupere y puedas volver al país. Que tu abuela esté bien. Y cuando vuelvas a Buenos Aires, ojalá podamos juntarnos que yo te voy a enseñar muchas cosas: a romperte el culo, a no tener una hermana famosa, a trabajar, ojalá Patricio, que la vida haga que nos podamos ver", sostuvo Jorge.

Y finalizó: "Preguntale a tu hermana que se rompió el culo para tener todo lo que tiene. Lo que ella hace es igual que lo nuestro, de una frivolidad, una presentadora de televisión, excelente, la más grande, que hizo todo su laburo con trabajo. Le habla a la gente que vos desprecias. La gente que vos desprecias es la que mira a tu hermana. Se mató laburando, después podemos discutir las ideas, pero hizo colapsar líneas telefónicas. Por respeto a la mujer que tenés al lado, como no tenés nada que decir de mí, atacás a mi mujer".