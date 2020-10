Maluma y Jennifer López son la portada de la revista Billboard

Tras la publicación en las redes de la revista, casi de inmediato Maluma también lo hizo, por su parte J.Lo aún no ha comentado nada al respecto.

El Pretty boy como se le conoce a Maluma escribió en el post “El parcero y la diva del Bronx calentando Hollywood”, la publicación del intérprete de Pa ti + lonely ya alcanza los 300 mil me gusta y más de dos mil comentarios.

Por su parte Billboard también publicó un fragmento de la entrevista a Jennifer López donde relató parte de lo que fue su experiencia en el Super Bowl junto a Shakira

“It was monumental for me. It was about [putting on] the best, most exciting show that I could, but there were a lot of messages in there — for women, for little girls, for Latinos here in the United States and everything we've been going through [politically]. We have to stand up for ourselves. That’s why I said, “Let me hear you, women! Let me hear you, Latinos! It’s time to get loud!” Our vote matters. We matter.” –#JLo on her Super Bowl performance.Read the full cover story at the link in bio.: @ramonarosales