Impactante acusación de un amigo de Maradona: "Lo emborrachaban antes de que llegaran Dalma y Gianinna"

Entonces, Israelit continuó: “Ha pasado varias veces que esperábamos en la mesa que vinieran Dalma y Gianinna, y este Charly cuando estábamos tomando gaseosa venía y le traía cerveza a Diego. Yo le preguntaba si era necesario ya que iban a venir las hijas. Porque si le ponías una cerveza a Diego él se la tomaba... Sin pedirle nada, le apoyaba otra”.

“En un momento lo llamé a Charly a un costado, para no hablar adelante de Diego y le dije que la corte con las cervezas porque iban a llegar las chicas y él sabía cómo se ponía cuando tomaba alcohol. A la tercera cerveza Diego ya balbuceaba. Ahí lo acostaban, cuando venían las chicas le apagaban el celular y Diego no las podía ver. Es una cosa tristísima. No me lo cuenta nadie, yo lo viví”, acusó.