Sin embargo, tras la operación Maradona se comunicó con Ojeda para hacerle un insólito pedido. "Ella va al otro día a verlo a Diego, no la dejan entrar, espera tres horas con Dieguito afuera. No la dejan entrar a la habitación, después le ponen la excusa del coronavirus, se la pone (Leopoldo) Luque (médico de Maradona) y las hijas de Diego. Y cuando Verónica llega a la casa, él la llama por teléfono. Y le dice ‘¿Por qué no viniste?’. Y ella le contesta ‘Diego, estuve tres horas esperándote’”, contó Baudry en Arriba Argentinos.

Y se refirió directamente al último llamado que Diego le hizo a Verónica. "Es más, le dijo ‘Por favor, vos que sos la única que me querés, traeme una pizza de 'El Cuartito' con fainá, porque acá no me quieren dar de comer’. Y Verónica le contestó: ‘Cuando te lleven a tu casa, quedate tranquilo que yo te llevo’”, concluyó el letrado.