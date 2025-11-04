Aseguran que Juanita Tinelli tendría un grave trastorno psicológico: "Desde chiquita es ..."

cande tinelli pelea casamiento marcelo millet.avif Explotó la interna en el clan Tinelli tras el descargo de Juanita Tinelli.

"Juana es mitómana desde chiquita, miente desde un lado de adolescente, de capricho", dijo Mimi en Lape Social Club apoyando los dichos de Soledad Aquino, quien aseguró que no le cree las versiones a Juanita Tinelli.

Polémica por la denuncia de Juanita Tinelli

Juanita Tinelli denunció que recibió una amenaza por las supuestas deudas que tendría Marcelo Tinelli e incluso reveló el nombre del prestigioso empresario que habría hecho la llamada amenazándola.

Tras impactante revelación, Juanita Tinelli fue cuestionada por su relato, entre otras por Yanina Latorre, amiga íntima de Marcelo Tinelli.

"No me conmueve... Ella no está bien, ella tiene un tema emocional no resuelto, ahora no esta más en el reality. Esto ahora va a desatar todo, ella es la única que no fue a grabar a Punta del Este", expresó en su programa de radio.

"La llamada amenazándola que ella dice que recibió para mi no existió y si existió era una broma o una pelotudez. El entorno de ella descree del llamado, Juanita ya ha hecho cosas así. Llamó a la noche a la fiscalía, raro", agregó. "Ella está enojada con Marcelo por algo y mezcló todo. Yo no le creo, me da raro, no me cierra", cerró Yanina Latorre contundente.

Semanas antes, Yanina Latorre cuestionó a Juanita luego de que la joven subiera un video llorando desconsolada. Según la conductora la joven le dijo que estaba saliendo de una depresión pero que ya se encontraba mejor de ánimo en especial luego de su ruptura definitiva de Jeta Castagnola.