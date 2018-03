Este será el aspecto de los Avengers en Infinity War

Entertainment Weekly ha publicado una serie de 15 nuevas portadas de su revista inspiradas en Infinity War, cada una mostrando a uno o varios personajes de la película. Gracias a estas imágenes podemos detallar el nuevo diseño que tendrán los trajes y armaduras de los Vengadores, incluyendo el traje de Iron Man al estilo mecha japonés, el nuevo aspecto de Spider–Man y los guantes de vibranio de Steve Rogers (el héroe antes conocido como Capitán América). También nos ofrece un primer vistazo oficial al nuevo brazo de vibranio cortesía de Wakanda de Bucky Barnes (Soldado de Invierno), el asesino convertido en héroe que ahora será conocido como el Lobo Blanco.





Avengers: Infinity War, la película número 19 del universo cinematográfico de Marvel, se estrena el 27 de abril en todo el mundo. [vía Entertainment Weekly]





Imágenes de los Vengadores en Infinity War:





Star–Lord de los Guardianes y Okoye de Wakanda, confirmando el regreso de una de las estrellas de Black Panther.





infinity war 02.jpg Foto: Entertainment Weekly



Thor con su parche, Groot adolescente y Rocket Racoon.





infinity war 03.jpg Foto: Entertainment Weekly



Nebula y Scarlet Witch.





infinity war 04.jpg Foto: Entertainment Weekly



Visión (con la gema del infinito en su cabeza) y Shuri, hermana del Rey de Wakanda y genio tecnológica.





infinity war 05.jpg Foto: Entertainment Weekly



El Doctor Strange, también con la gema del infinito colgando de su cuello en el Ojo de Agamotto.





infinity war 06.jpg Foto: Entertainment Weekly



Spider–Man con su nuevo traje cortesía de Tony Stark.





infinity war 07.jpg Foto: Entertainment Weekly



Hulk continúa destrozando sus pantalones.





infinity war 08.jpg Foto: Entertainment Weekly



Drax y War Machine, quien regresa a la acción en una nueva armadura después de resultar herido en Captain America: Civil War.





infinity war 09.jpg Foto: Entertainment Weekly



Black Widow con su nuevo look, nuevo traje y nuevas armas.





infinity war 10.jpg Foto: Entertainment Weekly



Gamora y Falcon, quien también ha renovado su traje alado.





infinity war 11.jpg Foto: Entertainment Weekly



Mantis y Bucky Barnes, antes conocido como el Soldado de Invierno pero que fue bautizado como el "Lobo Blanco" en Black Panther. Su nuevo brazo de vibranio tiene detalles en dorado que lucen genial.





infinity war 12.jpg Foto: Entertainment Weekly



Su majestad, Black Panther.





infinity war 13.jpg Foto: Entertainment Weekly



Thanos con el guantelete del infinito, el cual ya lleva dos gemas (una es la que tenía el Coleccionista en Guardians of the Galaxy y la otra, claramente, es el teseracto de The Avengers).





infinity war 14.jpg Foto: Entertainment Weekly



Iron Man y su nuevo traje al estilo Gundam. ¿Acaso las "alas" servirán para viajar al espacio?





infinity war 15.jpg Foto: Entertainment Weekly



Steve Rogers, antes conocido como el Capitán América, ahora lleva barba y ha cambiado su mítico escudo por un par de guantes de vibranio.