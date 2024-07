Trader Joe's trae de regreso uno de los productos que más aman sus clientes

Los fanáticos de los postres se mostraron encantados, con un usuario de Instagram proclamándolo como "lo mejor que venden" en la tienda cuando Trader Joe's Treasure Hunt insinuó su regreso.

La sección de congelados de Trader Joe's es un tesoro de delicias, ofreciendo golosinas de temporada como Pudding de Pretzel, Pasteles de Suflé Japonés y Helado con Sabor a Pudding de Plátano.

Estos artículos rotan a menudo para dar espacio a nuevas ofertas, manteniendo la selección emocionante para los clientes.

El anuncio del regreso del helado de S'mores generó entusiasmo inmediato. La cuenta de Instagram instó a sus seguidores a "correr a Trader Joe’s", y el helado apareció rápidamente en las tiendas. Los fans han compartido su alegría, con comentarios como "¡Yayyy! ¡Estoy tan feliz!" y "¡Esto es delicioso! ¡Comí un poco hace 2 noches, tan bueno!".

