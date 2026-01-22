Milei renunció y a Cristina se la sacaron: las jubilación de privilegio que cuesta dar marcha atrás

Cordiales. Scioli y Cobos en un encuentro hace poco. Foto: Archivo. Otros tiempos. Dos ex vicepresidentes que cobran la jubilación de privilegio: Daniel Scioli y Julio Cobos.

“Hay que eliminar ese seguro a los políticos, para que cuando terminen la gestión, si hicieron un desastre, se caguen de hambre por haber sido unos dirigentes de mierda”, insistió el presidente.

Sin embargo, el gesto de Javier Milei contrasta con una realidad más compleja: aunque el Gobierno impulse cambios, dar marcha atrás con estos beneficios no es sencillo desde el punto de vista legal.

Hoy conviven distintos regímenes especiales que alcanzan a expresidentes y vicepresidentes, exjueces de la Corte Suprema, diplomáticos y autoridades eclesiásticas, amparados por leyes específicas.

Asignaciones vitalicias

Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la derogación de estos regímenes permitiría un ahorro estimado de $1.234 millones anuales. El cálculo surge del análisis del proyecto de ley 3285-D-2024, presentado por los aliados libertarios Eduardo Falcone y Oscar Zago, que propone eliminar asignaciones vitalicias y reemplazarlas por prestaciones del régimen general o por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La clave es el principio de irretroactividad: una ley nueva no puede quitar derechos ya adquiridos bajo un régimen anterior. En la práctica, el Congreso puede bloquear el ingreso de nuevos beneficiarios, pero no cortar automáticamente los haberes vigentes sin abrir un conflicto judicial.

Por eso, el proyecto trabaja con una transición: invita a los beneficiarios actuales a renunciar voluntariamente y pasar al nuevo esquema, buscando blindaje constitucional.

En ese marco, hay dos casos que suelen usarse como contraste. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner dejó de percibir su asignación tras una condena judicial firme: hasta noviembre del año pasado, cobraba doble beneficio (jubilación como exmandataria y pensión como viuda de Néstor Kirchner) y su último cobro fue de $35.255.297,73 brutos, con un neto cercano a $21 millones.

Tampoco cobra el beneficio el exvicepresidente Amado Boudou, quien también recibió una condena firme en una causa por corrupción.

Quiénes siguen cobrando las jubilaciones de privilegio

La nómina de beneficiarios especiales se compone de cuatro expresidentes que cobran unos 12 millones de pesos en mano (a excepción de Alberto Fernández, que destina una parte para la manutención de su hijo Francisco), tres exvicepresidentes y cuatro familiares.

Quienes cobran jubilaciones de privilegio en la Argentina son: Alberto Fernández, Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón, Gabriela Michetti, Julio Cobos, Daniel Scioli, Zulema Yoma (viuda de Carlos Menem), Inés Pertiné (viuda de Fernando de la Rúa), Bety Nelly Andrés (viuda de Roberto Levingston, expresidente de facto) y Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido).

Jubilaciones de privilegio Los nombres de quienes actualmente cobran jubilaciones de privilegio.

El espejo provincial

Mientras a nivel nacional el debate choca con la irretroactividad, algunas provincias avanzaron con mayor velocidad. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa defendió la eliminación de las jubilaciones de privilegio para la clase política bajo la consigna de “dar el ejemplo”.