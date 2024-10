El bloque peronista de concejales de Lavalle se dividió con acusaciones de persecución política

►TE PUEDE INTERESAR: Por qué los mendocinos somos cada vez más feos

Las quejas de los concejales que partieron el bloque

Cornejo Lavalle.jpg Una de las situaciones que más molestó a los concejales fue el recibimiento del intendente al gobernador Alfredo Cornejo, el 18 de agosto en Lavalle. Lo consideran un intendente peronista afín a gobierno provincial.

Mangione explicó que, además de percibir cierta animosidad política contra los peronistas que vienen de la gestión anterior, como lo que ocurre con Rivera y además, la baja de algunos contratos a colaboradores de su equipo y destrato hacia otros, no están de acuerdo ni conformes con el ejercicio de la intendencia que está llevando adelante Edgardo González.

Entre los aspectos que no acompañan, Mangione destacó la falta de gestión en temas trascendentales para el departamento como la culminación de obras iniciadas, la terminación y gestión de nuevas obras y viviendas, la falta de un Plan integral de Seguridad y Defensa Civil, una política clara respecto al Transporte Público, la construcción de la escuela de Jocolí Viejo, prometida para trabajar en conjunto con el gobierno municipal.

También mencionaron que en materia de producción, no pueden ser cómplices y no expresarse claramente ante las políticas provinciales que afectan especialmente a productores, como el Código del Aguas y un seguro agrícola "que no cubre ni la mitad del costo de la producción".

Sobre la falta de gestión y la falta de reclamo al gobierno provincial por parte del intendente, Mangione destacó: "Si no fuera porque el municipio de Lavalle le pone gasoil a las máquinas de Vialidad Provincial, estas no funcionarían".

Otro punto que destacó fue la paralización de una obra de gas para Lavalle Norte, que está aprobada desde la presidencia de Mauricio Macri y no se ha continuado.

Por último, subrayó que este intendente no continuó convocando a los equipos técnicos de la gestión anterior, pero tampoco tiene equipos propios para elaborar políticas públicas acordes a las problemáticas de los lavallinos. Además, destacó "la cercanía" del intendente con el gobernador, que se vio reflejada en una visita que Cornejo realizó al departamento el pasado 18 de agosto, en la que fue recibido por González no precisamente como un intendente de la oposición.

La respuesta del Ejecutivo lavallino

Juan Jaime, secretario de Desarrollo Local de la actual gestión municipal de Lavalle, respondió a las acusaciones del bloque disidente.

Acerca de la persecución política manifestó: "No hay tal cosa, lo que sí ha sucedido es que ha habido reacomodamiento de equipos, pero es lo natural cuando cambia un gobierno; el intendente tiene derecho a apoyarse en gente de su confianza".

Aseguró que no ha habido bajas de contratos por motivos políticos y sí se han contabilizado varias renuncias, pero que tienen que ver con que la gente que trabajaba con contratos se ha querido ir al sector privado.

Por lo demás, aseveró que a la gente más cercana a Righi se le ha aceptado las adscripciones que esas mismas personas solicitaron a otras áreas.

Acerca del tema del concejal Rivera, Jaime manifestó que no tiene que ver con la falta de apoyo partidaria, sino con que hay una investigación abierta y el intendente no se puede expresar a favor o en contra de un funcionario hasta que la Oficina de Ética Pública se expida al respecto.

Sobre lo relacionado a la gestión -escuela, gasoducto, máquinas de vialidad, transporte público- dijo que son acusaciones "tiempistas", porque muchas de estas carencias vienen de la gestión anterior -es decir, de la de Roberto Righi-

De todas maneras, mencionó que el gasoducto y la escuela están en proceso de reactivación, que va a haber nuevas frecuencias de transporte para Lavalle y que en la relación con el Gobierno ellos priorizan la resolución de los problemas de los lavallinos, y no las enemistades políticas.

"De todas maneras, pienso que se pueden solucionar las diferencias políticas coyunturales. Coincidimos en grandes aspectos y podemos encontrar un punto de encuentro y consenso", concluyó.