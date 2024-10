Dólar, agro y superávit: los números claves para cumplir con el plan económico en el último trimestre

Hasta agosto inclusive, según los últimos datos publicados por el BCRA, la oferta de divisas en el mercado cambiario de la agroindustria asciende a u$s 16215 millones, prácticamente igual que el año pasado en la comparación interanual. Sin embargo, al considera que se sostuvo vigente el "dólar blend", se estima que otros u$s 4.050 millones fueron volcados a los dólares financieros, dijo Tomás Rodríguez Zurro, analista de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) a El Cronista.

Soja. El 2016 fue uno de los mejores años para sector agroexportador. Buenas cosechas y expansión de mercados. El campo todavía es un actor de peso para cerrar con un superávit comercial "record" este 2024.

En total, la actividad liquidó cerca de u$s 20265 millones, una cifra atractiva pero que se coloca por debajo de los casi u$s 29000 millones de los primeros 8 meses de 2022 y los casi u$s 27500 de 2021, que fueron años de precios muy elevados; aun así, el resultado supera al de años anteriores (2015-2020).

Luego de un primer semestre reticente, con silobolsas cargadas de producto en las zonas de mayor producción, el tercer trimestre comenzó a inyectar mayor volumen de granos en el comercio externo lo que se tradujo en mayor liquidez para las cuentas nacionales.

Con este impulso, y con el clima como aliado, el campo todavía es un actor de peso para cerrar con un superávit comercial "record" este 2024: los 5 principales complejos de oleaginosas y cereales: trigo, soja, maíz, cebada y girasol ingresarán u$s 5.800 millones entre octubre y diciembre.

Suponiendo que se mantiene el "dólar blend" lo que resta del año, esto significa un volumen de u$s 4.650 millones que se vuelcan al mercado oficial y lo restante al CCL, aclaró Rodríguez Zurro.

"Luego de cinco campañas, la cosecha de soja volvió a superar la marca de las 50,00 mill.tn, siendo el cultivo extensivo que mayor volumen aportó en el año. Así más que duplicó a la producción obtenida en la campaña anterior, cuando se recolectaron apenas 21,00 mill.tn.", analizó Eugenio Irazuegui, Responsable de Research de Enrique R. Zeni y Cia

En paralelo, el desarrollo de la campaña maicera se vio notoriamente golpeado por los estragos que ocasionó la bacteria "spiroplasma", enfermedad transmitida por el insecto comúnmente conocido como chicharrita.

Su aparición y rápida propagación sobre el NOA, NEA, norte de Santa Fe y amplios sectores de Entre Ríos causó fuertes pérdidas productivas contó Irazuegui y explicó que "esta situación, sumada al estrés termo - hídrico observado en campos del norte, recortó el potencial productivo del cereal a 49,50 mil.tn. (frente a las 58,50 mill.tn. proyectadas en la etapa inicial de la campaña)".

Así y todo, se corroboró una recuperación, partiendo de las 34,00 mill.tn. cosechadas durante la campaña 2022/23.

Peso específico

El peso específico que mantiene la agroindustria en el rumbo de la actividad económica de la Argentina quedó reflejado en el último Informe de Balanza Comercial (ICA) que difundió el Instituto Nacional de Estadística Censos (INDEC) con un saldo favorable que llevó el superávit a u$s 15.075 millones .

En lo que va del año las exportaciones crecieron en torno al 15%, pero en septiembre lo hicieron un 20% dijo Marcelo Elizondo, analista de comercio internacional y estimó que en el último trimestre sumarán u$s 20000 millones.

El resultado será consecuencia de la liquidación del agro que se habían demorado "esperando una devaluación que no vino", más aportes de las actividades de energía y minería.

Frente a importaciones que rondarán entre 18 y 19 mil millones, el aporte neto de divisas, aunque se va achicando con la desregulación de las compras al exterior, resultará positivo en torno a los 19 mil millones, una cifra "jamás registrada en la historia", destacó Elizondo.

Por eso, mientras se abren otras vías de ingreso de divisas para robustecer aún más la situación de las reservas, como la implementación del RIGI, el Gobierno continúa atado al rumbo de las exportaciones donde el agro todavía muestra un rol preponderante.