"You know You Want This", nueva serie de HBO

Tras True Detective, HBO vuelve a apostar por el formato de serie antológica desarrollando una nueva ficción cuyas temporadas sean individuales sobre la conexión entre el género, el sexo y el poder.





Según informó el sitio Deadline, la serie llevará como título "You Know You Want This" y explorará las complejas y a veces oscuras y divertidas conexiones entre el género, el sexo y el poder a través de todos los tonos, ya sea comedia o terror.





La ficción estará escrita y producida por las guionistas de The Leftovers, Carly Wray y Lila Byock. Además, You Know You Want This dará prioridad a las voces de las mujeres, en cuanto a contratar a guionistas, actrices y directoras.