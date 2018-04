En 2019 se conocerá mejor la historia de Jean Grey (Sophie Turner) en X-Men: Dark Phoenix, que finalmente no se estrenará hasta el 14 de febrero del próximo año. Pero, ahora, el guionista Zak Penn (Ready Player One) ha revelado que originalmente la saga de Fénix Oscura iba a ser adaptada en X-Men 2.





Si has visto las películas, ya sabrás que fue La decisión final, el cierre de la trilogía original, la que presentó esta trama, aunque en general no fue bien recibida por los fans, ya que consideraban que no hacía justicia a la historia de los cómics. Especialmente controvertido fue el cierre que dio a algunos de sus personajes más icónicos, como Charles Xavier (Patrick Stewart) o Cíclope (James Marsden). Pero, ¿cuál era la idea inicial de las películas?





"Una parte de cómo conseguí el trabajo en 'X-Men' 2 era porque iba a ser inicialmente la historia de Fénix, pero yo dije 'habéis construido este universo creíble y ahora deberías establecerlo mejor antes de ir a por Fénix'. Era muy pronto para ir a por esa historia y pare volverse cósmico. Diría que esa seguramente sea mi mayor contribución, hacer que fueran en esa dirección". Esto es lo que ha explicado Penn en una entrevista con THR, en la que habló de su aportación a la franquicia.





Ahora que Días del futuro pasado ha servido para reiniciar este universo, parece que volverán a intentar adaptar esta popular trama de las viñetas en la continuación de X-Men: Apocalipsis.