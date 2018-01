Wrong creatures, el nuevo trabajo de BRMC

Black Rebel Motorcycle Club (BRMC) acaba de editar Wrong creatures, un trabajo que muestra la parábola del grupo californiano desde el stoner rock y el blues pesado hasta este presente psicodélico y con aires de post punk.



"Sí, es verdad, ese giro lo dimos, pero no sé muy bien el motivo. Simplemente se fue dando", dijo el guitarrista del grupo, Peter Hayes, en una entrevista en la previa a la salida del octavo álbum.

Wrong creatures es un trabajo en el que se reconocen las guitarras duras y densas tanto como los momentos de post punk y hasta canciones más guitarreras que las tradicionales del trío que completan Robert Levon Been en bajo y voces y Leah Shapiro en batería.



"El proceso fue como el de cualquier otro: comenzamos con una zapada con los tres juntos en la sala de ensayo o por separado en nuestras casas. Dejamos que todo fluya", agregó el guitarrista.

A lo largo de estos 19 años, los BRMC han tocado en grandes estadios y en pequeñas salas. No le han esquivado a los festivales, como tampoco les preocupa presentarse frente a 500 personas.



El año pasado, en una entrevista, Levon Been comentó que preferían los lugares chicos a las audiencias grandes. Según dijo él, era una forma de estar más cerca del público y de hallarse entre ellos mismos.



En ese reportaje, el bajista también criticó a la industria de la música y al negocio que se arma a su alrededor.



"Lo que me causa rechazo es la cultura de los negocios, del dinero y de la fama. Creo que se puede vivir con o sin ello, pero no dentro. No se trata del dinero en sí, sino de la gente y de cómo nos tratamos entre nosotros", dijo Hayes en clara sintonía con su compañero .



Así, se toman sus tiempos para armar los discos. A contramano de lo que hacen muchos grupos, Wrong creatures fue grabado antes y después de la última gira que los trajo a Argentina en 2016.

"Realmente no fue un problema cortar el trabajo, aunque es verdad que estábamos preocupados porque podíamos perder el ritmo que teníamos para componer. Tocar en vivo y preparar un disco son dos procesos diferentes", sostuvo.



De esta forma, el álbum baja un cambio en cuanto a la distorsión y muestra una faceta en algunas canciones que se acercan al pop más de lo que uno pudiera imaginar, aunque Hayes aclaró: "Cuando pienso en 'low-fi' pienso en las radio AM y este disco no tiene nada que ver con eso. Pero me encantaría hacer una disco con esa onda".



Sin embargo, otro de los datos distintivos del álbum es el aire post punk que lo envuelve. Es sabido el fanatismo de los miembros de BRMC por las bandas que son incluidas en esa movida musical británica.

Las influencias de Peter Hook, ex bajista de las emblemáticas Joy Division y New Order, sobre Levon Been son de público conocimiento, a pesar de que al momento de escucharlos tocar no lo pareciera.

El productor de Wrong creatures fue Nick Launey, el reconocido colaborador tras la consola de, entre otros, Jony Lydon en Public Image Ltd, INXS, Taling Heads, David Byrne, Silverchair, Nick Cave, Supergrass, Lou Reed y Arcade Fire, entre otros.



"Fue grandioso poder trabajar con Nick, pero yo sólo conocía una parte muy pequeña de su trabajo, que me gustaba", explicó Hayes, aunque cuesta creer que no supieran de la trayectoria y la marca de Launey.



"Él había trabajado -agregó el músico- con muchas bandas y yo no tenía idea de eso. Siempre sentimos que es importante tener a alguien con una visión exterior de la música. A veces para poder obtener ideas y a veces para obtener apoyo moral. Todo es útil".



Aunque, más allá de la precisión y la identidad del productor del disco, Hayes esquiva la última pregunta y, como suelen hacer los artistas, dejó en off-side al reportero: "Para ser honesto, no sé muy bien lo que es el post punk".

Agencia Télam