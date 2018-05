Wonder Woman 2 comenzará su rodaje "muy pronto"

Patty Jenkins, directora de Wonder Woman 2, ha asegurado, tras unas declaraciones durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, que la secuela comenzará a rodarse antes de lo que imaginamos. La cinta vuelve a estar protagonizada por Gal Gadot, que se meterá de nuevo en la piel de Diana Prince, y que llegará a las salas de cine españolas el 31 de octubre de 2019.





Tras varios rumores sobre cúando iba a comenzar el rodaje de la segunda entrega de Wonder Woman, Jenkins ha sorprendido con unas declaraciones a Variety, momentos previos a la cena de Women In Motion en Cannes, cuando le preguntaron sobre el inicio de las segundas aventuras de la Mujer Maravilla. "No hay nada que pueda decir", pero según se alejaba, la realizadora lanzó una pista, "Muy pronto. Escandalosamente pronto".





Aunque aún se desconce la trama original de Wonder Woman 2, lo que sí es seguro es que estará ambientada en los años 80 con la Guerra Fría como telón de fondo. Así lo desveló Jenkins en la presentación de Warner Bros. en CinemaCon el mes pasado. "En esta película, ambientada en los 80, ella [Diana Prince] tiene que lidiar con la tentación de nuestro mundo, y enfrentarse a probabilidades extraordinarias".





Una de las novedades de la cinta es la incorporación al reparto de Kristen Wiig. La actriz se meterá en la piel de Cheetah, la villana de la película, y a la que la princesa de Themyscira tendrá que hacer frente. Mientras llega la esperada secuela de la Mujer Maravilla, podremos disfrutar de otro de los superhéroes de DC Comics, con el estreno de Aquaman, con Jason Momoa en la piel de Arthur Curry, el 28 de diciembre.





Fuente: Sensacine