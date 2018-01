Vuelven Mulder y Scully con su nueva temporada

La undécima temporada de "The X-Files", la segunda tras su regreso a la TV luego de 14 años, y el estreno de la adrenalínica "9-1-1", sobre la vida y las carreras de los operadores de emergencias, llegarán mañana a la pantalla de Fox, a las 22:00 y a las 23:00 respectivamente.



El doble estreno comenzará con la vuelta de la serie de ciencia ficción de culto creada por Chris Carter justo en el 25 aniversario de su estreno en 1993, cuando una vez más los agentes especiales del FBI Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) deban enfrentar casos inexplicables y fenómenos paranormales.



Pese a que la última entrega y regreso de la serie tras tantos años de ausencia no colmó las expectativas de los críticos, una masa de fanáticos fieles que se tradujeron en 16 millones de espectadores promedio por episodio fueron más que suficientes para garantizar la renovación para una nueva temporada, esta vez de 10 capítulos de una hora.



La multigalardonada ficción -16 Emmys, 5 Globos de Oro- que en sus recordadas emisiones por la pantalla de Telefe de los '90 fue rebautizada como "Código X", tendrá el regreso de varios otros miembros de su cast original, como Mitch Pileggi como el Director Adjunto del FBI Walter Skinner y William B. Davis como "El Fumador".



Al continuación hará su presentación "9-1-1", nueva serie dramática de los guionistas y productores híper prolíficos Ryan Murphy y Brad Falchuk, responsables de "Glee" y "Nip/Tuck".



Murphy y Falchuk tienen el plato lleno en 2018, con el estreno, además de "9-1-1", de la serie "Pose", sobre la escena LGBTQ en la New York de los '80; la segunda temporada de "Feud" y de "American Crime Story" y la octava de "American Horror Story".



Los diez episodios de los que estará compuesta la primera temporada prometen explorar las experiencias de alta presión de policías, paramédicos y bomberos inmersos en las situaciones más aterradoras, impactantes y desgarradoras.



El elenco está encabezado por Angela Bassett, habitual colaboradora de la dupla autoral, y cuenta con Peter Krause, Connie Britton, Oliver Stark, Aisha Hinds, Keneneth Choi y Rockmond Dunbar.