¿Vuelve a pelear contra zombies?

Recientemente se confirmó que veríamos un crossover entre 'The Walking Dead' y 'Fear The Walking Dead'. Morgan Jones, personaje 'The Walking Dead' interpretado por Lennie James, aparecerá en 'Fear the Walking Dead' durante su inminente cuarta temporada, después de que este spin-off haya alcanzado los hechos ocurridos durante las primeras temporadas de la serie original. Pero, ¿será el único personaje de 'The Walking Dead' que aparecerá en ambas series?

En una entrevista ofrecida para el medio británico Express, Jon Bernthal, quien interpretó a Shane Walsh durante las dos primeras temporadas de 'The Walking Dead', se ha pronunciado respecto a la posibilidad de que su personaje, quien murió durante el transcurso de la segunda temporada, pueda regresar y tener presencia dentro de 'Fear the Walking Dead'.

Sin embargo, aunque la posibilidad de volver a ver a Shane Walsh podría tener bastante lógica dentro de la ligeramente diferente línea temporal que sigue este spin-off de 'The Walking Dead', Bernthal pareció dejar claro haber dejado a su personaje atrás, declarando sentirse orgulloso de su pasada participación en la serie original de AMC: "Siento que hemos visto todo lo que necesitamos ver de Shane. Si pudiéramos verlo en el pasado, eso sería interesante, pero Shane murió en ese campo", declaró Bernthal. "Hacer la serie y ser asesinado son dos de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera", añadió.

Las palabras de Bernthal nos dan a entender que el regreso de Shane resulta bastante improbable, aunque nunca podemos dar nada por cerrado. De momento, podremos disfrutar de los nuevos capítulos de 'Fear the Walking Dead' el próximo 15 de abril, cuando la cuarta temporada de la serie se estrene en AMC, pudiendo deleitarnos con el primer crossover entre ambas series mediante la aparición del personaje de Morgan en este spin-off.

¿Y 'The Walking Dead?Antes de la llegada de 'Fear the Walking Dead' en abril, podremos disfrutar de la segunda mitad de la octava temporada de 'The Walking Dead' el próximo mes de febrero. Concretamente, los nuevos episodios se estrenarán el día 25 de febrero.Fuente: ECartelera