Vuelve Mad About You

Sony Pictures Television está pensando en hacer un revival de la serie Mad About You, clásica comedia que tuvo siete temporadas con Helen Hunt y Paul Reiser.Mad About You seguía la historia de Paul Bachman (Reiser) y Jamie Stemple Bachman (Hunt) una pareja recién casada mientras viven su día a día en Nueva York.

La serie se emitió desde 1992 hasta 1998 con siete temporadas y fue un gran éxito para la NBC. Ahora tanto los protagonistas como su productor Danny Jacobson preparan la octava temporada.

La historia estará ubicada en el presente mientras Paul y Jamie se preparan para que su hija de 17 años Mabel entre a la universidad. Todavía no se sabe si el estudio proseguirá con la idea pero los revival están en la moda, pasó con Los X-Files, Prision Break, Gilmore Girls y Will & Grace.