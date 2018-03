¿Vuelve Buffy, la cazavampiros?

La espera parece que al fin ha terminado, o al menos en parte porque el presidente de Fox Studios Gary Newman ha reconocido durante una conferencia de INTV en Jerusalén que el regreso de la serie de cultoEste anuncio llega justo unos días después de que se celebrase el 21 aniversario del estreno del primer episodio de la serie y ha sido recibida con la sorpresa y ansia propias de anuncio como este., dijo el presidente del grupo Fox TV Gary Newman, después de bromear que si anunciaba propiamente el revival

El regreso de la serie que dio a conocer a Sarah Michelle Gellar y la convirtió en la heroína e icono femenino definitivo de la televisión volverá, pero según ha declarado el estudio, solo lo hará bajo una única condición:

"Cuando Joss decida que es hora, lo haremos. Y hasta que Joss decida que es hora, no sucederá ".

Lo cual, para ser sinceros, es bastante tranquilizador porque traer de vuelta a una serie tan presente para el mundo fan como 'Buffy' y no hacerlo con su creador al mando sería con total seguridad muy mal recibido por sus seguidores. Ahora la pregunta que todos nos hacemos: ¿volverá su protagonista? ¿Será una merecida continuación a modo de secuela o será un nuevo reboot del producto? La verdad es que aún es demasiado pronto para poder encontrar respuesta a estas incógnitas.

"Me parece que si no hay un sentido real de nostalgia, una base de admiradores apasionada que demuestra que todavía lo quieren, entonces realmente no compro traer estos programas de regreso. Si lo haces cínicamente, si no tienes una gran razón creativa para hacerlo, no creo que vaya a funcionar". Con lo que el periodo de especulaciones está oficialmente abierto.