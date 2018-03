Volvió al escenario

Tras su vuelta a Las Vegas, Ricky Martin sufrió una lesión en una pierna durante una de las exigentes coreografías de su imponente show. Luego de pasar un breve tiempo hospitalizado, el astro boricua anunció su vuelta al escenario del Park Theater."Me lesioné la pierna mientras actuaba y he tenido que tomar medicación, el show fue increíble pero esta mañana la pierna me dolía así que tengo que tomarme dos días de reposo, no puedo bailar durante estos días y así podré volver a Las Vegas", explicó Ricky en un video.

Dos días después, Ricky anunció su vuelta al escenario.

"Preparado para Las Vegas. Nos vemos esta noche. Ya mi pierna está bien. Nos vemos", dijo Ricky en un video publicado en su Instagram Stories.

Y así fue su show del 21 de marzo, con cuidado, sin realizar movimientos bruscos, pero con la fuerza que caracteriza al astro boricua.