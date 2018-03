Verónica Lozano estuvo en el debut de Nacha Guevara con su nuevo espectáculo en La Trastienda de San Telmo, y PrimiciasYa la encontró para realizarle una videoentrevista con motivo de su regreso a Telefe para el lunes 19 de marzo.









Y luego afirmó sobre su vuelta: "Hubo muchas idas y vueltas pero volvemos el 19 de marzo a las 14.30hs por Telefe, 'Cortá por Lozano', con nuevo panel: se sumaron Juan Cruz Sanz y Mariela Fernández".





¿Qué se verá en su regreso? "Está todo inventado, soy pésima vendiendo un adelanto. Pero habrá actualidad y seguiré con mis divanes, que me encantan y el humor , que es donde me siento más cómoda. Después uno piensa un programa, lo planea, pero vas pegando otras cosas y la gente se engancha con lo nuevo. Uno va buscando el número", dijo.

"Voy a competir con Mariana Fabbiani y un poco con Jorge Rial, Rodrigo Lussich, que fuimos compañeros... Y media hora iremos contra Pamela. Será divertido".

"Tengo entendido que Pampita arranca en abril. Hay espacio para todas y el público termina eligiendo. Hay días que metés un gol y al otro día te va para el orto, jaja... Es relativo, estamos exitistas. Es la dinámica que se instaló", subrayó Lozano haciendo un análisis de los medios en la actualidad.





Para cerrar, habló de Leandro Leunis, que no seguirá con su programa en la emisora: "Lo que le pasó al Chino Leunis fue una cagada. Yo me enteré el lunes. El canal quería conservar el programa pero tengo entendido que es un programa caro. Hablé con él aunque no tenga la responsabilidad de eso, pero sentía que tenía que hacerlo".





Videoentrevista por Juan Pablo Godino - @JPGodino Embed



"La quiero mucho a Nacha, esta es una amistad incipiente. Nos hicimos amigas cuando vino al programa y después de una promesa que la iba a invitar a comer pizza, se armó una relación muy interesante. Estoy contenta de venir a apoyarla en su estreno", comenzó la animadora.