Una productora China avanza con un comic de Stan Lee

La productora china Tianying Media compró el guión de "The Last Resort", relato de ciencia ficción coescrito por el creador de "El Hombre Araña", Stan Lee y Bob Underwood, como parte de un acuerdo de desarrollo con su empresa Pow! Entretenimient.



El guión, según lo que publicó hoy The Hollywood Reporter, está inspirado parcialmente en el comic de la década del setenta, "The Virtue of Vera Valiant", de Stan Lee y Frank Springer, acerca de una mujer que hereda un hotel "resort" en el espacio.



Tianying planea producir esta comedia de ciencia ficción, y espera estar en rodaje el segundo semestre de este año: "Estamos muy entusiasmados de trabajar con Pow! y de poder dar vida al asombroso guión de "The Last Resort", dijo Wu Jian, CEO de Tianying.



Uno de sus primeros proyectos es "Shanghái Fortress", dirigido por Teng Huatao, cuando en el futuro Shanghái debe defenderse de un ataque alienígena que ha puesto sitio a numerosas ciudades en su búsqueda de una energía que solo se encuentra en la tierra.