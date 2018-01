Una premiación más para anticipar los Oscar

Ahoras de que se conozcan las nominaciones a los premios Oscar (en el día de hoy), las ceremonias de premiación de los Sindicatos de Productores y de Actores de Estados Unidos (SAG) –el pasado fin de semana– han seguido líneas muy definidas para anticipar quien serán los que integran las listas en las diferentes categorías para llevarse el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Los SAG continuaron reconociendo la labor de actores y películas en una línea ya marcada por los Golden Globes y los premios Critics' Choice Awards. Por ejemplo, todos ellos le otorgaron el premio a Mejor actriz protagónica a Francis McDormand por su labor en 3 anuncios por un crimen (actualmente en cartelera) y el galardón a Mejor actor en rol protagónico recayó en Gary Oldman, por Las horas más oscuras (que se estrenará en nuestro país el 15 de febrero).



Lo mismo sucedió con Sam Rockwell, que en todas estas premiaciones se ha quedado con el galardón de Mejor actor de reparto por su interpretación de un policía racista en 3 anuncios por un crimen.

Es decir que estos tres nombre no sólo seguramente figurarán en las correspondientes categorías de los Oscar, sino que tienen todas las posibilidades de llevarse la estatuilla a casa.



La 24 edición de los SAG se celebró en el Shrine Auditorium el domingo a la noche y por primera vez la gala contó con una presentadora, la actriz Kristen Bell (protagonista de The Good Place). "Es la primera vez que alguien ha dirigido la gala, sea hombre o mujer, y eso dice mucho", afirmó Elizabeth McLaughlin, miembro del comité de SAG.



Bell se ganó el reconocimiento de sus colegas en la gala con comentarios acerca de los movimientos Me too (Yo también) y Time is Up (Se acabó el tiempo), ambos creados a partir de las denuncias de acoso sexual en la industria cinematográfica, que tuvo como caso testigo al poderoso productor Harvey Weinstein y continuó con nombres de otros famosos, como Kevin Spacey, Dustin Hoffman o el director Woody Allen.



Precisamente como símbolo de la lucha iniciada en Hollywood en contra de los abusos, la gala contó exclusivamente con presentadoras femeninas, en un desfile que vio pasar sobre el escenario a figuras como Marisa Tomei, Rosanna Arquette, Halle Berry y Lupita Nyong'o entre otras.



En tanto el premio a la trayectoria recayó en Morgan Freeman y le fue otorgado por Rita Moreno, actriz que durante 50 años ha sido amiga del protagonista de Invictus.



En cuanto a la televisión, las sorpresas vinieron del lado de la categoría de Mejor actriz de serie dramática, premio que fue para Claire Foy (The Crown) cuando en las anteriores premiaciones la ganadora había sido Elisabeth Moss por El cuento de la criada. Esta última siempre ganó en la categoría de Mejor serie dramática, pero los actores hicieron la diferencia al elegir a This is Us.



La pelea final

En lo que no hubo acuerdo en las premiaciones es en la codiciada categoría de Mejor película del año, donde los premios se han dividido entre La forma del agua (con fecha de estreno en el país para el 22 de febrero), del mexicano Guillermo del Toro y 3 anuncios por un crimen, del director y guionista Martin McDonagh.



Quizá sea esta la categoría y la de Mejor director las que puedan llegar a deparar alguna sorpresa en la gala de los Oscar, el próximo 4 de marzo.