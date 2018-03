Una orquesta que cautiva con sus interpretaciones

La Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, dirigida por Sergio Santi y Pablo Budini, en el 2017 presentó su disco con el nombre de la banda y además, ganó el Premio Escenario a la mejor producción del año. Hoy se proyecta al país y el mundo.



"Esta orquesta es un sueño de Tito Francia y acá estamos, tratando de cumplir con estos legados", relató en una entrevista con Escenario, Pablo Budini.



Luego expresó: "El maestro Francia eligió a Santi para que tomara la posta de formar una orquesta de guitarras. En el 2012 nos encontramos y nos pusimos a trabajar de lleno en esto. Hasta que comenzó a tener cada vez más forma. Durante 10 años se golpearon puertas hasta que se abrió la de la Municipalidad de Guaymallén, que permitió hacer realidad este anhelo".



Sergio Santi, quien fue integrante de Los Trovadores de Cuyo, una de las agrupaciones más importante del folclore argentino, es maestro superior de Música y docente en la DINAF. También ha compuesto discos para niños.



Para Santi, la idea es la proyección a través de un repertorio universal, pero también cree que esta orquesta puede servir para que los chicos se inspiren y vean que la guitarra puede ser algo genial.



–Debutaron en octubre de 2013. ¿Cómo fue el recorrido hasta 2018?

–Sí, debutamos en octubre con el concierto completo, pero en abril habíamos realizado un avance del proyecto con tres obras. Ya llevamos casi cinco años, porque los cumplimos en abril próximo. La verdad es que hemos tenido un crecimiento grande, constante y nos sorprende a todos lo rápido que se posicionó la orquesta. Sentimos que la gente siente una gran pertenencia con la guitarra por todo lo que representa en la música mendocina y en la música cuyana. En agosto del año pasado llenamos en teatro Independencia con la presentación del disco y luego lo repetimos.

Ahora acabamos de hacer la presentación de Música por los Caminos del Vino junto con Luis Salinas y en 25 minutos se acabaron las entradas.



–Para quienes no lo saben, ¿por qué se llama orquesta?

–Es una orquesta de guitarras y se llama orquesta porque la forma de encarar las composiciones y las obras es de alguna manera imitando a la sinfónica. Con distintas tímbricas o distintas melodías que se entrecruzan y tal vez imitando a un violín, una trompeta, los distintos registros que tiene una orquesta sinfónica. En este caso nosotros tenemos 27 músicos.



–¿Qué significó ganar el premio Escenario? ¿Han recibido otros premios?

–Ganarlo fue coronar un excelente 2017, ya que significó el lanzamiento de nuestro primer disco. Este premio redondeó el año más importante que hemos tenido a nivel artístico. Tenemos reconocimientos tales como el de SADAIC y el del Senado de la Nación, entre otros.



–¿Cómo es la relación Budini -Santi?

–Es excelente. Nosotros nos conocíamos por nuestros caminos profesionales. Nunca habíamos trabajado juntos. A partir de la orquesta comenzamos a crear una profunda amistad. Ahora somos amigos, somos familia y tomamos esto con toda la seriedad con la que trabajamos. En este equipo se suman Adrián Santi y Hugo Budini, quienes ensamblaron a la perfección.



–¿Es difícil dirigir una orquesta? ¿Qué es lo mejor y qué lo peor?

–Esto para mí es un constante aprendizaje. Somos todos debutantes. Los integrantes porque es la primera vez que están en algo así y nosotros también porque es la primera vez que dirigimos una orquesta de guitarras. Este es un proyecto que se fundó sin tener un punto de referencia, por lo que vamos aprendiendo sobre la marcha.



–Lo mejor son muchas cosas, el aprendizaje, el trabajo en equipo de los 27, y que sea la guitarra el eje de todo esto. Con lo que la guitarra representa para los mendocinos.

–Lo peor son las pruebas de sonido. Muchas veces son de hasta tres horas para hacer un show de 30 minutos. Aún no podemos aceitar que sean más breve y por eso, quizás esto sea lo más desgastante.



–¿Cómo fueron elegidos los músicos que la integran?

–Primero se pensó un concurso, pero luego nos pidieron que convoquemos nosotros a los músicos para arrancar, ya que no era tarea sencilla. Sobre todo los horarios de ensayo y que todos coincidamos. De hecho en estos años han cambiado cuatro o cinco músicos nada más.



–¿Qué significa la guitarra para vos?

–En mi vida es pasión. La música es mi pasión y la guitarra es el medio de expresión. Comencé muy chico, a los ocho años y acabo de cumplir 43. Ya son varios años con la música (risas).



–¿Qué es lo más lindo que le ha sucedido a la orquesta?

–La amistad, la hermandad que hay en el grupo. Somos 27 músicos que a su vez tienen otros trabajos y cuando tienen otros toques vamos en su mayoría a escucharlos. Hay mucha empatía con los compañeros, la parte humana, sin dudas, es lo más lindo que le ha pasado a la orquesta.



–¿Cuáles son los nuevos objetivos por alcanzar?

–Más que objetivos, tenemos sueños, queremos que se conozca en todo el país y en otras partes del mundo. Luis Salinas nos comentaba recientemente que es un hecho único en el país. Queremos viajar. Sabemos que hay pedidos, pero bueno somos muchos y nos es fácil mover una compañía.