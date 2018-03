Una gala que no deparará sorpresas

La ceremonia número 90 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas premiará esta noche a las que considere las mejores producciones cinematográficas del año, en una gala que por segundo año consecutivo contará como anfitrión al comediante, presentador y actor Jimmy Kimmel, en una jornada donde seguramente volverán a verse los gestos y escucharse las voces en contra del acoso sexual en la industria cinematográfica, escándalo desatado hace unos meses con las múltiples denuncias en contra de Harvey Weinstein, otrora uno de los productores más encumbrados de la Meca del cine.



El mismo Kimmel ha afirmado que no hará bromas en su monólogo inicial ni en sus posteriores intervenciones acerca de este tema, para no incomodar a las actrices presentes, aunque los movimientos #MeToo y #TimesUp seguramente se harán un lugar en la ceremonia.



Sin sorpresas

Este año y, en virtud de las premiaciones anteriores, muchos de los galardones –sobre todo en las principales categorías– están prácticamente definidos.



De allí que seguramente Frances McDormand mejor actriz), Gary Oldman (mejor actor), Sam Rockwell (mejor actor de reparto) y Allison Janney (mejor actriz de reparto) ya deben estar ensayando sus discursos de agradecimiento a los miembros de la Academia, porque a menos que para dar cierto dramatismo a la entrega se termine otorgando el premio a otros intérpretes, estas categorías casi no tienen discusión.



La gran intriga de la noche llegará a última hora, cuando se defina el rubro de mejor película, en la cual si bien hay nueve nominadas, son dos las que se despegan del resto como favoritas: La forma del agua, con 13 nominaciones (del director mexicano Guillermo del Toro), y Tres anuncios por un crimen, tercer largometraje del cineasta inglés Martin McDonagh, que tiene 7.



Los premios se han dividido entre estas dos grandes películas, pero hay algunos indicadores que podrían allanar el camino para Tres anuncios por un crimen. Por un lado, es una cinta dramática, y por lo general la Academia privilegia este género por sobre los otros, como musicales o comedias.



Además, hay dos premiaciones que se siguen de cerca para pronosticar esta categoría: los Globos de Oro –que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood–, que ganó la cinta de Martin McDonagh y los SAG al Mejor Elenco –premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos– que suelen predecir con mucha exactitud al ganador de este rubro y que este año eligió a Tres anuncios...



Otros premios seguros

En el rubro de mejor película animada no se esperan tampoco sorpresas, porque se da por descontado que ganará Coco, la cinta de los estudios Disney-Pixar, que ha ganado en otras premiaciones.



En guión original la disputa estará entre Martin Mc Domagh, por Tres anuncios por un crimen y La forma del agua, aunque en las últimas encuestas venía muy de cerca el guión de Jordan Peele, por ¡Huye!



En guión adaptado la mayoría de los pronósticos se inclinan por James Ivory, el también director de cine (Lo que queda del día), que en principio iba a dirigir Llámame por tu nombre, pero que luego resignó el proyecto que finalmente quedó en manos del italiano Luca Guadagnino.



Es una pena que películas como Dunkerque, la magnífica joya del cine bélico de Christopher Nolan, queden relegadas a rubros técnicos, porque a juzgar por las ceremonias que preceden al Oscar, no tendrá chances en los rubros principales, a pesar de ser excelente.



Lo que queda por ver

Llámame por tu nombre se estrenó en nuestro país el pasado 22 de febrero, pero lamentablemente no en nuestra provincia. Se exhibió sólo en 22 salas de toda la Argentina y esto despertó algunas suspicacias. ¿Por qué una cinta nominada a cuatro estatuillas se vio en tan pocas salas? Es de esperar que no sea por su temática, la relación amorosa entre un adolescente ítalo norteamericano (Timothée Chalamet) y el ayudante universitario de su padre (Armie Hammer).



La película ha estado rodeada de polémica, no tanto por la relación de amor homosexual sino por la de un adulto con un menor. Por ejemplo, el actor James Woods escribió en su cuenta de Twitter que la película reflejaba "una pérdida de la decencia" y arrobó a organizaciones encargadas de luchar contra la pedofilia.



El mismo Armie Hammer (El llanero solitario) dio por terminada la denuncia de Woods al contestarle por la misma red social: "¿No saliste con una chica de 19 años cuando tenías 60?". Es más, otras actrices recordaron que era una práctica de Woods coquetear con actrices menores de edad. Un golpe a la mandíbula que el veterano actor acusó y por lo cual se llamó a silencio.



Tampoco se ha estrenado El hilo fantasma (con fecha para el 15 de marzo), la película protagonizada por Daniel Day-Lewis, que se convertirá en su última cinta, ya que el actor de Mi pie izquierdo y ganador de tres premios Oscar anunció su retiro después de concluido este trabajo.



También está nominado en la categoría de mejor actor protagónico por esta obra de Paul Thomas Anderson.