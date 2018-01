Una empresa en venta tras las denuncias de acoso sexual

Media docena de potenciales compradores mostraron interés en adquirir The Weinstein Co. la productora de Bob y Harvey Weinstein, quien precipitó este desenlace luego de que varias actrices de Hollywood lo denunciaran por acoso sexual.



Según el portal de la revista Variety, no quedó en claro al final de la oferta cuál es el más firme candidato para quedarse con la productora.



El periódico The Wall Street Journal informó hoy que las ofertas rondaron los $ 500 millones de dólares, una parte principal de las considerables deudas que el estudio muestra en su más reciente balance contable, tras varios fracasos económicos y el deterioro de la marca.



La lista de posibles compradores incluye a María Contreras-Sweet, la ex directora de administración de pequeños negocios; Killer Content, la filántropa Abigail Disney; Lions Gate Entertainment, Vine Alternative Investments y Shamrock Capital Investments.



Algunas de las ofertas son para el control de toda la compañía, mientras que otras proponen quedarse sólo con algunos activos, en tanto Lance Maerov y Tarak Ben Ammar, miembros del consejo directivo de Weinstein, intentan evitar la quiebra y se esfuerzan para venderla.



The Weinstein Co. despidió al copresidente Harvey Weinstein tres días después de que el New York Times informara en octubre sobre la extensa lista de denuncias recibidas por acoso sexual, que fueron el puntapié inicial de una cadena de denuncias en Hollywood.



Harvey Weinstein desafió a quienes decidieron su expulsión en un arbitraje privado, negó categóricamente las acusaciones de haber participado en relaciones sexuales no consensuadas y sigue siendo dueño de más del 20 por ciento de la compañía.



El patrimonio de películas y programas televisivos de The Weinstein Company incluye varios largometrajes de Quentin Tarantino, como "Django desencadenado", las diferentes entregas de "Scary Movie", "El discurso del rey", El artista" y "Un camino a casa".



La empresa fue fundada en 2005, aunque las acusaciones de acoso contra Weinstein se remontan al periodo entre 1979 y 1993 en Miramax, un exitoso estudio de cine independiente que los hermanos Weinstein vendieron a Walt Disney Company por 70 millones de dólares.