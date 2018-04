Una comedia musical con sello mendocino

El 6 de abril de 1993, la dupla de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler estrenaba en el Luna Park la obra El jorobado de París, que con el tiempo se convirtió en uno de los grandes clásicos de la comedia musical argentina.



Las bodas de oro de esta obra se celebrarán en Mendoza, porque Cibrián Campoy y Mahler han cedido los derechos para su representación en nuestro teatro Independencia, pero con una particularidad: se tratará de una puesta íntegramente mendocina. Las inscripciones para las audiciones –serán en mayo– fueron esta semana y por el gran interés que han despertado la producción decidió extender el plazo dos días más.



Claudio Acevedo –cantante lírico, actor y director– habló con la dupla creativa, con la cual ha trabajado más de una década y consiguió que le cedieran los derechos de la obra para esta puesta en nuestra provincia, que codirigirá con otro actor que fue parte del equipo del musical Drácula: el mendocino Javier Pepe.



"Fueron casi 13 años de trabajar con Cibrián y Mahler, pero El jorobado de París era y es para mí lejos lo más bello que me pasó en la vida. Yo quiero mucho al personaje del sacerdote Claudio Frollo, que es el protagonista de la obra, pero el antagonista de la historia que se cuenta", explicó Claudio Acevedo desde Buenos Aires, quien será el único integrante no mendocino de este elenco junto con Damián Cuervo, su asistente personal y quien está en la asistencia de dirección desde que se inició este proyecto.



La puesta lógicamente tenía que responder a los niveles de exigencia profesional que acostumbraban los creadores de la obra y brindar al público una pequeña temporada, que en este caso se extenderá por una semana, del lunes 27 de agosto al domingo 2 de setiembre, con dos funciones a partir del martes 28.



En un principio, Acevedo había pensado reunir a los cuatro protagonistas que habían llegado a Mendoza en el '99 con la obra y que el resto del elenco y la producción fuesen mendocinos, pero luego de reunirse con Darío Anís –director del teatro Independencia– y Javier Pepe, decidieron ir por más. "El nivel de exigencia que tenía que plantear para un elenco nuevo en Buenos Aires era el mismo que tenía que establecer para un elenco nuevo en cualquier punto de Argentina", explicó Acevedo.



Y la pregunta que surge es inevitable: ¿por qué Mendoza? "Primero, por una cuestión netamente de afecto. No soy demagogo, creo que los primeros impulsos, las primeras sensaciones, por algún motivo surgen. Además, porque Mendoza es un pueblo artístico impresionante en Argentina y lo he dicho en varias oportunidades", sintetizó Acevedo, mientras se hace a la idea de que volverá a ponerse en la piel de su querido Claudio Frollo en muy poco tiempo.



Estreno y funciones

Javier Pepe explicó que para lograr una absoluta transparencia en todos los procesos que hacen a la puesta de la obra, quienes deseen audicionar verán en la planilla de inscripción desde los días y horas de ensayo hasta lo que van a cobrar. "En la ficha de inscripción se habla de actores, cantantes y bailarines profesionales o vocacionales entre 21 y 45 años. Los ensayos van a comenzar en junio y el estreno está previsto para el lunes 27 de agosto y las funciones serán hasta el 2 de setiembre. Hay que aclarar que a partir del martes 28 tendremos doble función, porque a las 14 vamos a hacer la función para los colegios, una versión más abreviada, de poco más de una hora", explicó el artista mendocino.



Y agregó que esta producción independiente ha tenido como prioridad que los precios sean accesibles, para que todos puedan disfrutar de la puesta: "La venta de entradas va a estar a partir de junio. Platea alta, baja y palco costarán $200; tertulia y paraíso $150. Para los colegios la entrada va a ser de $100 por alumno, siempre en la boletería del teatro".



Por su parte, el director del teatro Independencia, Darío Anís, subrayó lo excepcional de que esta comedia musical se represente en nuestra provincia: "Es una de las obras emblemáticas de Cibrián–Mahler y Mendoza es la única provincia que ha conseguido este permiso para representarla. Es una gran alegría.Pepe Cibrián nos ha dicho que confía plenamente en los artistas mendocinos".



Para el teatro Independencia, que privilegia en sus proyectos la promoción de los artistas locales, esta es una apuesta fuerte, ya que nuestra provincia no tiene una gran historia vinculada a este género, pero una obra de Cibrián-Mahler ya tiene una trayectoria probada. "Con este proyecto no tuve dudas en ningún momento, sé que va a funcionar. Hay que instalar la comedia musical, pero el público sabe que vamos a producir un evento que tiene una historia que la precede, que hace 25 años que se ha estrenado", refirió Darío Anís.



La convocatoria, hasta hace unos días, era muy exitosa: "Va muy bien, ya tenemos en total más de 60 inscriptos, en el teatro y por mail. Por eso agregamos dos días, porque había mucha gente interesada, que quería inscribirse personalmente y no llegaba con los tiempos. La tarea va a ser muy ardua en las audiciones", explicó el director del teatro Independencia.



El vestuario, al igual que la escenografía, ya han sido aprobados por los creadores de El jorobado de París. En el caso del primero, se va a realizar en La Plata –para que Claudio Acevedo pueda seguir de cerca sus detalles– y el diseño de escenografía estará a cargo de Zacarías Gianni –escenográfo del teatro Argentino y del Colón–, pero la idea de la producción es que sea materializado por estudiantes de escenografía de Mendoza, llevarles el diseño y que ellos lo ejecuten, de manera de garantizar la mayor participación local posible.



Para Acevedo esto es esencial: "Lo único que se hará en Buenos Aires es el vestuario, yo ya lo tengo diseñado y fue aprobado por Cibrián-Mahler hasta el mínimo detalle, no solo por una cuestión de respeto hacia ellos sino de respeto al hecho artístico en sí. Lo mismo hice con la escenografía, que es muy clásica, más operística. En cuanto al libreto y argumento, vamos a trabajar la versión del año '99, la de la primera gira nacional y algunas coreografías van a tener elementos de la versión del '93, por una cuestión de afecto, porque son los 25 años de su estreno y porque desde 1993 las coreografías fueron creadas por Pepe Cibrián Campoy y registradas, por eso ganó un premio ACE en ese año como coreógrafo", explicó Acevedo.



Finalmente, Darío Anís refirió que este es un paso más hacia tratar de posicionar a Mendoza como una plaza teatral importante en el país. "Todo lo que hacemos en la Secretaría de Cultura tiende a que la gente no solamente llegue a nuestra provincia para conocerla, sino que cuando venga tenga un plato fuerte de espectáculos del medio, especialmente tratándose de talentos locales. Es lo que se hace, por ejemplo, con Música Clásica por los Caminos del Vino, donde la mayoría de los grupos que participan son locales, salvo algunos solistas que se traen de afuera para puntuales eventos. Queremos que la gente no sólo conozca la provincia, sino también su ambiente artístico".



En detalle

Artistas

Podrán audicionar actores, actrices, cantantes y bailarines profesionales o vocacionales entre 21 y 45 años, nacidos y/o con residencia actual en Mendoza.



Audiciones

Los días 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2018, en el teatro Independencia (Chile 1754, Ciudad), de 17 a 23.



Ensayos

Se realizarán entre el 25 de junio y el 26 de agosto de 2018, cinco días a la semana, en jornadas de cinco horas de ensayo y disponibilidad del elenco para esta producción, entre las 17 y las 23, entre lunes y sábados, a definir oportunamente. Eventualmente podría convocarse a ensayos los domingos.



Dos días más

Inscripciones: Se han extendido dos días, mañana y pasado, de 15 a 18 en el teatro Independencia (ingresando por calle Chile)

Informes: En Facebook (Audiciones El Jorobado De París Mendoza 2018) o al mail produccionjorobadomza@gmail.com