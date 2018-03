Una canción de aquí llega a radio Nihuil

María Echegaray

Nihuil sigue sorprendiendo, esta vez con la llegada de Una canción de aquí, un programa que pondrá en escena lo mejor del folclore y dará lugar a nuevos músicos y artistas locales y de América Latina.

Su conductor, Eduardo Ordóñez, y Marcelo Moreno, productor general del programa, nos revelan todos los detalles acerca de este nuevo proyecto que comenzará hoy y se transmitirá todos los domingos de 13 a 15 por radio Nihuil (AM 680, FM 98.9).



–¿En qué consistirá el programa?

Eduardo Ordoñez: –Es fundamentalmente un programa de música folclórica de Mendoza, Argentina y América Latina, en ese orden. Arrancamos con clásicos de nuestra música folclórica, pero sobretodo explicando qué es el folclore, ya que últimamente hay varias confusiones. Lo lindo de este programa es que no sólo trabajaremos con la música sino también con la poesía. Analizaremos este camino tan especial que se da entre ambas, sobre todo viniendo de una ciudad cuna de poetas como Armando Tejada Gómez y demás referentes.

Marcelo Moreno: –Exacto. Buscaremos no sólo difundir música sino también que la misma tenga un contenido especial, que este relacionada con las fechas y con el contexto social. Nuestro máximo objetivo es que el público pueda disfrutar del artista, pero que también se quede con algún mensaje, que escuche más allá. Por eso transmitiremos música latinoamericana, pero también tendremos artistas invitados, entrevistas telefónicas y, porqué no, presentaciones en vivo.



– Muchos piensan qué el folclore pasó de moda. ¿Qué opinan ustedes?

EO: –Tiempo atrás teníamos el temor de que este género desapareciera y sin embargo, de la mano de las nuevas generaciones, está reapareciendo con todo, y eso es lo que queremos mostrar. Hacer notar a la gente joven la música vanguardista y artistas nuevos que están surgiendo dentro del folclore. Dar a conocer a los músicos, los poetas e incluso los letristas que realmente están generando un cambio.

MM: –Muchos lo relacionan con algo viejo, pero lo que nosotros queremos es demostrar que sigue vigente y está más vivo que nunca.



–¿Los artistas locales tienen el espacio de difusión qué se merecen?

EO: –No, para nada. Justamente por eso lo que buscamos es que la gente los conozca. Hay artistas valiosísimos, como Juanita Vera, cuyo material discográfico muy pocos conocen y eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a dar a conocer a estos artistas, a darles la difusión que se merecen. Queremos que la gente sepa de sus shows, de sus presentaciones, especialmente de aquellos que se autogestionan y no tienen los medios para hacerlo.

MM: –La idea es mostrar no sólo a festivaleros consagrados como el Chaqueño Palavecino o Abel Pintos, sino a esta nueva camada, para que el público pueda escucharlos, se conmueva con sus letras y los incorpore a su repertorio.



– ¿Qué nos pueden adelantar de este domingo?

EO: –Será un programa muy emotivo, con un sentido homenaje a las mujeres y, en su representación, a la queridísima María Elena Walsh, luchadora incansable por los derechos igualitarios. También recordaremos a Liliana Bodoc, pero siempre con alegría y la mejor música de compañía.

MM: –No quiero adelantar mucho, pero Eduardo es un maestro de la sorpresa así que habrá que estar preparados.



–¿Podemos esperar una visita de Markama?

EO–Claro que sí y no sólo de Markama sino también de otros grandes amigos, como León Gieco, entre otros.