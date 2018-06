Un viejo enemigo de Batman podría volver

¿Quién no recuerda al genial Danny de Vito como El Pingüino en "Batman Returns" ("Batman vuelve")? La peli de Tim Burton presentó un personaje extraordinario y siempre rondó la idea de que el supervillano del paraguas regrese en otra película a enfrentar al hombre murciélago. Esto podría ser realidad pronto ya que parece que Warner considera a El pingüino como el antagonista en "The Batman", la peli que está preparando Matt Reeves para el Universo Extendido de DC (DCEU).



Hay pocas confirmaciones sobre esta película. Por ejemplo, ni siquiera sabemos si Ben Affleck continuará como Batman o si otro actor tomará el icónico papel. Matt Reeves aún le está dando forma al guión y la incorporación del El Pingüino por el momento es un rumor. Pero, si finalmente este supervillano no forma parte de la próxima peli del encapuchado, Warner planea que esté en "Birds of Prey". De hecho, uno de los posibles guiones de esta peli lo incluye y suena interesante que un villano del reino de las aves se enfrente a las aves de presa, ¿cierto?



Recordemos que "Birds of Prey" será el regreso de Harley Quinn a los cines. Margot Robbie se volverá a poner el traje de la psicóloga demente, con Cathy Yan en la dirección. El resto del elenco, así como la sinopsis de esta peli, aún no están confirmados. Warner y DC están trabajando en varios proyectos del DCEU para los próximos años pero, dado el poco éxito que han logrado algunas de sus películas, aún están redefiniendo el rumbo. Por el momento, la única garantía que tenemos es que el 21 de diciembre se estrenará Aquaman, protagonizada por Jason Momoa, y luego llegará "Shazam!" el 5 de abril del próximo año.







Fuente: TNTLA