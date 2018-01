Un título más para los reyes de la bachata

La pareja de bailarines mendocinos integrada por Leticia Beltrán y Gabriel Salgado acaban de conseguir –el pasado jueves–su sexto título mundial de bachata, en la categoría cabaret (la cual incluye trucos).



En esta oportunidad fue en el World Salsa Summit, que comenzó el 3 de enero en la ciudad de Miami (Estados Unidos) hasta hoy inclusive y que reunió a los mejores bailarines y grupos de ritmos latinos del mundo, en géneros como la salsa, la bachata y el cha-cha-cha.



Nuestros representantes llegaron a la ciudad norteamericana procedentes de Italia, donde están desde octubre y hasta fines de febrero, inmersos en una gira europea, con talleres, clases y presentaciones en diferentes países. En esta oportunidad incluso han llegado hasta Tailandia, donde los alumnos y profesionales los esperan para aprender con ellos, merced al prestigio internacional que han alcanzado.

En varias oportunidades Diario UNO los ha distinguido como Mendocinos del Año, algo que volvió a suceder en el 2017.



Desde Miami, Gabriel contó que tuvieron que enfrentar algunos cambios apenas llegados a Miami, ya que ellos suponían que iban a competir el jueves y que si pasaban a la final, la misma sería el sábado, pero finalmente la competencia y la final se hicieron en una sola jornada, el jueves, con lo cual apenas llegados ya se tenían que jugar el todo por el todo.



Con respecto a esta competencia, Gabriel contó que esta coreografía "ha sido muy, muy difícil, nos ha llegado muchísimo tiempo. Estuvimos entrenando mucho con dos profesoras de Mendoza, Daniela Sat, profesora de acrobacia, y Ana Muñoz, que nos ayudó a conseguir mayor flexibilidad".



Después de entrenar dos acrobacias muy riesgosas, hicieron que otros profesionales –conocen perfectamente lo que los círculos competitivos esperan de los bailarines– vieran la coreografía terminada y uno de los trucos, que habían ensayado cuatro meses, quedó fuera y tuvieron que cambiarlo.



En el certamen a menos de un punto quedó la pareja canadiense de Harold y Regan, muy lejos los dos primeros puestos del resto de los competidores.



Por su parte, su compañera Leticia Beltrán refirió que es la primera vez que participan en esta competencia, de la cual se enteraron el año pasado al ser convocados como jurados en la final de Argentina. "Nos gustó el formato del certamen y la excelente organización, así que decidimos venir. La coreografía la habíamos empezado a preparar en febrero, en el salón de nuestro amigo Charlie, en Mendoza, con toda la energía que tiene ese lugar", cuenta.



Para ella, este trabajo coreográfico ha sido el más complicado, porque por sus compromisos profesionales, "los ensayos eran entre aeropuertos, los trucos eran muy complicados y hemos estado muy poco en la Argentina y eso es lo que está detrás de todo esto, extrañar mucho", refiere la bailarina.

Y mirando hacia atrás contó la particular cábala que ha mantenido la pareja: "Al principio no teníamos dinero para pagar una modista que nos hiciera el vestuario, por eso lo hacíamos entre mi mamá y yo.

Pero ahora forma parte de la energía que después manejamos dentro de la coreo. Saber que todo, absolutamente todo lo hemos hecho nosotros y esto lo hemos mantenido desde el primer campeonato.

Gabriel tiene que cortar la música, el traje hay que hacerlo con mi mamá, yo tengo que pegar las piedras y maquillarme y nos peinamos entre los dos. Ahora podríamos delegar algunas de estas cosas, pero realmente no queremos porque es lo que hace que mantengamos la esencia de los que somos nosotros, de cómo empezamos y lo mantenemos así", concluyó Leticia.